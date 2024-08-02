ABD’nin önde gelen bankacılık devlerinden biri olan Morgan Stanley, Bitcoin yatırım fonları (ETF) sunma kararı aldı. Banka, finans danışmanlarına seçkin müşterilerine iki spot Bitcoin ETF’ini sunabileceklerini bildirdi. Bankanın bu hamlesi, müşterilerinin yoğun taleplerin ardından geldi.

Morgan Stanley tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre bankanın 15.000’i aşkın finansal danışmanına varlıklı müşterilere iki spot Bitcoin ETF’ini sunma yetkisi verildi. Bu ETF’ler BlackRock’un IBIT’i ve Fidelity’nin FBTC’si olarak açıklandı. BlackRock’un IBIT fonu yaklaşık 20 milyar dolar, Fidelity’nin FBTC fonu ise yaklaşık 10 milyar dolarlık varlık tutuyor.

Morgan Stanley’nin bu hamlesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), bu yılın başında spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından geldi. Morgan Stanley şu an için spot Bitcoin ETF’lerini yalnızca net değerleri 1,5 milyon doların üzerinde olan, “agresif risk toleransı” ve spekülatif yatırımlar yapma isteği olan yatırımcılara sunacak.

CNBC’nin haberine göre Morgan Stanley, önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren varlıklı müşterilerine spot Bitcoin ETF’lerini sunmaya başlayacak.

Morgan Stanley son bir kaç yıldır kripto para sektörüne ciddi bir ilgi gösteriyor. Öyle ki banka geride bıraktığımız Mayıs ayında Grayscale’in GBTC fonuna 269 milyon dolar yatırım yaptığı da bildirilmişti. Bankanın bu adımı, kripto para piyasasına yönelik ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Morgan Stanley’nin yönetimi altında yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık varlık bulunuyor.