Fed ve ECB uzmanlara göre yakında faiz indirmeye başlayabilir.

Covid-19 pandemisi döneminde durgunlaşan ekonomiyi desteklemek için izlenen parasal genişleme politikası, dünya genelinde enflasyonun hızla tırmanmasına yol açtı.

Bunun üzerine ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dahil çok sayıda merkezi bankası, faiz artırmaya başlayarak parasal daralma politikasına geçti.

Parasal daralma, hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklar için olumsuz bir ortama yol açıyor. Ancak Morgan Stanley uzmanlarına göre Fed ve ECB, yakında faiz indirmeye başlayabilir.

Fed ve ECB Yakında Faiz İndirebilir

Morgan Stanley’den Andrew Sheets, katıldığı CNBC programında ECB ve Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirerek para politikalarını genişletmeye başlayacaklarını öne sürdü.

Sheets’in bu düşüncesinin ardında Avrupa ve ABD’de enflasyonun gerilemesi yatıyor. Sheets, her iki bölgede de enflasyonda düşüş eğiliminin süreceğine inanıyor.

Fed ve ECB’nin eylül ayında faiz indireceğini düşünüyoruz.

Fed ve ECB’nin para politikaları bu ay değişiklik göstermeye başladı. Fed, olumlu gelen TÜFE verilerine rağmen faizi sabit tutmaya karar verdi.

ECB ise şimdiden faiz indirmeye başladı. Merkez bankası, 6 Haziran’da alınan karar ile yüzde 4,5 olan faiz oranında 25 baz puan indirim yaptı.

Merkez Bankalarının Enflasyon ile Mücadelesi

Avrupa’da yıllık enflasyon 2022’de yüzde 10’un üzerine yükseldi. ABD’de ise yıllık enflasyon yüzde 9,1’i gördü.

Hem ECB hem de Fed, Şubat 2022’de faiz artırmaya başladı. ABD’de yüzde 0,1’in altında olan faiz oranları neredeyse bir yıldır yüzde 5,5’te tutuldu.

ECB ise yüzde 0 olan faiz oranını (son indirimin ardından) yüzde 4,25’e çıkardı.

Her iki bölgede de enflasyon ciddi bir gerileme kaydetti. ABD’de yıllık TÜFE geçtiğimiz ay yüzde 2,6 geldi. Avrupa’da ise enflasyon yüzde 3,3 civarında seyrediyor.

TCMB 2022’de faiz oranlarını yüzde 14’ten yüzde 8,5’e indirdi. 2023 ortasında faiz artırmaya başlayan banka, oranları yüzde 50’ye çıkardı. Faiz Mart 2024’ten beri sabit tutuluyor.