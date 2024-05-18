Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Jason Williams, Shiba Inu (SHIB) için çarpıcı bir fiyat tahmininde bulundu.

Morgan Creek Digital’in kurucu ortağı Jason Williams sosyal medyada yaptığı cesur tahminlerle ve yatırımlarıya tanınıyor. Geleneksel finans alanında çalıştıktan sonra kripto para sektörüne geçiş yapan Williams, dijital para birimleri ve blockchain teknolojisinin benimsenmesi için aktif olarak çalışıyor.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahmini

Shiba Inu, 2020 yılının Ağustos ayından Ryoshi takma adlı bir kişi veya kişiler tarafından geliştirildi. “Dogecoin Killer” olarak tanımlanan Shiba Inu (SHIB) yıllar içerisinde en popüler memecoin’lerden bir haline geldi. Ethereum tabanlı SHIB, logosunda maskot olarak “Shiba Inu” cinsi köpeğe yer veriyor.

Teknik dökümanı “woof paper” olarak adlandırılan SHIB, topluluk odaklı bir yaklaşım izliyor. 2020 yılında ortada bir topluluk ve ekip olmadan sıfırdan geliştirilen SHIB, merkeziyetsiz kolektif gücün benzersiz ve etkili bir girişim yaratma potansiyelini gösterdi. Shiba Inu ekosisteminde şu anda $SHIB, $LEASH, $BONE gibi token’ler, SHIBOSHI ve SHEboshi NFT’leri ve Shibarium adlı merkezsiz borsa yer alıyor.

Shiba Inu (SHIB) yılbaşından bu yana %135 oranında değer kazandı. 14,48 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto paralar arasında 12. sırada yer alan SHIB, yatırımcıların gözde projelerinden bir tanesi. Bu nedenle birçok analist ve uzman, SHIB’e dair fiyat tahminlerini dile getiriyor.

Bu isimlerden biri de Morgan Creek Digital’in kurucu ortağı Jason Williams. Williams, SHIB’in mevcut boğa sezonunda çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını düşünüyor. Konuyla ilgili olarak X hesabı üzerinden paylaşım yapan Williams, Shiba Inu’nun bu döngüde 0,05 dolara yükseleceğini öngördü.

Bu, SHIB için oldukça iddialı bir tahmin. Öte yandan Williams’ın, XRP ve ADA için fiyat hedefleri 0,5 dolar seviyesinde, bu da onun tüm kripto paralar konusunda aşırı iyimser olmadığını gösteriyor.

Shiba Inu Topluluğu ve Gelecek Beklentileri

Kısa bir süre önce ShibaSwap, Shibarium blockchain’ine taşındı. Bu durum SHIB topluluğunda heyecan yarattı. Bu gelişmeyle birlikte elde edilen işlem ücretlerinin bir kısmı, swap işlemlerinde kullanılan likidite sağlayıcı (LP) token’larının değerini artırmak için ayrılacak.

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, bu gelişmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada ShibaSwap’in DeFi yenilikçileri için dönüştürücü bir deneyim sunduğunu belirtti. Kusama bu konuyla ilgili olarak gelecekte daha fazla güncelleme planladıklarını söyledi.

Shibarium, yüksek hızlı işlemler ve minimal gas ücretleriyle blockchain alanında kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.