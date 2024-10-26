Solana tabanlı memecoin Moo Deng (MOODENG), Binance Futures platformunda listelenmesinin ardından %100’ün üzerinde değer kazandı. Bu listelemenin ardından MOODENG’in işlem hacmi de ciddi ölçüde arttı. Yatırımcılar MOODENG’teki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

MOODENG Fiyat Hareketleri ve Tahminler

Binance’teki listeleme sonrası fiyatında ciddi bir sıçrama yaşayan MOODENG, 0,25 doların üzerine kadar yükseldi. Günlük bazda %100’ün üzerinde değer kazanan MOODENG birçok kilit direnç seviyesini de geçmeyi başardı. Analistler bu direnç kırılımlarının daha büyük yükselişlerin önünü açabileceğini öngörüyor. MOODENG’in artan işlem hacmi de bu beklentileri destekliyor.

Haberimizin hazırlandığı an itibariyle 0,2176 dolar seviyesinde işlem gören MOODENG, kilit bir direnç seviyesini test ediyor. Analistler, MOODENG’in bu kilit direnç seviyesini aşmayı başarması halinde 0,2660 ve 0,3540 dolar seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

Kâr Realizasyonu ve Likidasyonlar Ralliye Engel Olabilir

MOODENG’in Binance Futures platformunda listeleneceğinin duyurulmasının ardından bir yatırımcı sadece dakikalar içerisinde 140.000 dolar kazanç sağladı. Bu yatırımcı 1.300 SOL karşılığında satın aldığı 2,77 MOODENG’i 2.109 SOL karşılığında sattı.

Bu tür fiyat hareketleri Binance listelemeleri sonrası oldukça sık görülüyor. Ancak MOODENG’in yükseliş trendine devam edip etmeyeceği, kripto para piyasasının durumuna ve yatırımcıların kâr realizasyonlarına bağlı olarak şekillenebilir.

Veriler, MOODENG’te 0,144 dolar seviyesinde yarım milyon dolara yakın likiditasyon emri bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle MOODENG’in 0,144 dolar seviyesinde güçlü bir destek oluşturabileceği tahmin ediliyor. Daha yüksek seviyelerde daha az likidasyon emri bulunması ise yukarı yönlü sert bir hareket olasılığını azaltıyor.

MOODENG Nedir ve Geleceği

Tayland’ın Çonburi şehrindeki Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan cüce su aygırı Moo Deng, internette paylaşım rekorları kırıyor. Moo Deng’in dünya çapındaki popülaritesi, memecoin MOODENG’e yönelik ana akımdaki ilgiyi tetikliyor.

Yatırımcıların kâr realizasyonuna gidip gitmeyeceği, yeni borsa listelemeleri, Bitcoin’in durumu, makroekonomik gelişmeler ve memecoin alanındaki gelişmeler, MOODENG’in kısa ve uzun vadeli geleceğinde etkili olacak.