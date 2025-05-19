Hafta sonu yaşanan güçlü rallinin ardından Moo Deng, sağlıklı bir geri çekilme sürecine girdi. Son %13,81’lik düşüşe rağmen, yükseliş trendi halen kontrolü elinde tutuyor. Fiyat, önemli bir destek bölgesine yaklaşırken piyasanın odağı yeni bir yukarı yönlü hareket ihtimaline çevrildi.

Temel Teknik Seviyeler

Güncel Düzeltme: Moo Deng, hafta sonu gördüğü zirveden sonra 0,618 Fibonacci seviyesinde dirençle karşılaşıp %13,81 geri çekildi.

Moo Deng, hafta sonu gördüğü zirveden sonra 0,618 Fibonacci seviyesinde dirençle karşılaşıp %13,81 geri çekildi. Destek Bölgesi: Fiyat, 0,618 Fibonacci, 200 günlük hareketli ortalama ve yüksek zaman dilimi destek seviyesinin kesiştiği kritik bir bölgeye yaklaşıyor.

Fiyat, 0,618 Fibonacci, 200 günlük hareketli ortalama ve yüksek zaman dilimi destek seviyesinin kesiştiği kritik bir bölgeye yaklaşıyor. Boğa Senaryosu: Bu bölgeden alınacak bir tepki, mevcut yükselen trendde yeni bir “higher low” (daha yüksek dip) oluşturarak fiyatı yeniden 0,31 ve potansiyel olarak 0,35 seviyelerine taşıyabilir.

Hafta sonu diplerinden hızla yükselen Moo Deng, teknik olarak önemli bir Fibonacci seviyesinde dirençle karşılaşıp yükseliş ivmesini geçici olarak yitirdi. Ancak bu geri çekilme, boğa piyasası yapısının doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yüzde 14’lük düşüş ilk bakışta kaygı yaratabilir, fakat teknik yapı güçlü kalmaya devam ediyor.

Şu anki düzeltme, Moo Deng’i destek açısından zengin bir alana getiriyor. 0,618 Fibonacci seviyesi, 200 günlük hareketli ortalama ile üst üste geliyor; bu bölge, geçmişte alıcıların devreye girdiği güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu alan daha geniş zaman diliminde önemli destek ve direnç arasında bir geçiş bölgesi oluşturuyor ve güçlü bir tepki gelme olasılığını artırıyor.

Eğer Moo Deng bu bölgede tutunur ve daha yüksek bir dip oluşturursa, boğa piyasa yapısının devamı için teknik onay alınmış olacak. Böyle bir hareket, düzeltmenin sona erdiği ve fiyatın tekrar yukarı yönlü hamleye hazırlandığı anlamına gelecek.

Önümüzdeki Hareketlerde Beklentiler

Destek bölgesi korunur ve fiyat daha yüksek bir dip oluşturursa, Moo Deng’in trendine devam ederek önce 0,31, ardından 0,35 seviyelerini tekrar test etmesi bekleniyor. Mevcut boğa yapısı geçerliliğini korurken, momentumun geri dönmesiyle yukarı hareketler hızlıca devam edebilir.