Popüler memecoin MOODENG Vitalik Buterin’in token’lerinin bir kısmını satmasıyla deyim yerindeyse çakıldı.

Son bir haftalık süreçte yaklaşık %60 oranında değer kaybeden MOODENG’de yatırımcılar düşüşün nedenlerini merak ediyor. Düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak Vitalik Buterin’in yaptığı MOODENG satışı gösteriliyor.

Eylül ayınının sonlarında kaydettiği astronomik yükselişlerle kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çeken MOODENG, son 8 günde %60’ın üzerinde değer kaybı yaşadı. CoinGecko verilerine göre MOODENG tüm zamanların en yüksek seviyesini 28 Eylül’de 0,3387 dolarla kaydetmişti. Bu süreçte piyasa değerini 338 milyon dolara kadar yükselten MOODENG takip eden günlerde ise sert bir şekilde çakıldı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %21,3’lük yükseliş yaşayan MOODENG 0,1491 dolar seviyesinde işlem görüyor. MOODENG’in piyasa değeri ise 148 milyon dolar seviyesinde.

MOODENG Neden Düşüyor?

Uzmanlar ve analistler MOODENG’deki düşüşün en önemli nedeninin Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin tarafından yapılan memecoin satışları olduğunu düşünüyor. Buterin 5 Ekim’de MOODENG de dahil olmak üzere 340 bin dolarlık memecoin sattı.

7 Ekim’de 51.000 dolar değerinde 11,76 milyar MOODENG satan Buterin böylelikle negatif gidişatı daha da körükledi. Vitalik Buterin’in hala 8 milyon dolar değerinde MOODENG token’i bulunuyor.

Bazı analistler, MOODENG’in NEIRO ile benzer bir seyir izleyebileceğini düşünüyor. Ağustos ayı başında Vitalik Buterin hayırseverlik faaliyetleri için NEIRO token’lerini satmıştı.

NEIRO bu gelişme sonrasında büyük bir düşüş yaşasa da, sonrasında hızla toparlandı. Moo Deng’in de benzer bir toparlanma yaşayıp yaşamayacağı ise henüz bilinmiyor.