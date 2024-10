Tayland’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan yavru hipopotam Moo Deng, kısa süre içerisinde internette viral oldu. Elbette bu durum kripto para piyasasında da yankı buldu. Solana ağında geliştirilen MOODENG adlı memecoin kısa süre içerisinde 322 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

11 Eylül 2024 tarihinde Solana tabanlı Pump.fun platformunda başlatılan MOODENG’in esinlendiği yavru su aygırı Moo Deng son iki aydır internette en çok konuşulan memelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Tay dilinde “Zıpır domuz” anlamına gelen Moo Deng, Tayland’ın Chonburi bölgesindeki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi’nde yaşıyor. Videoları ve memeleri kısa süre içinde internette büyük beğeni toplayan Moo Deng’in popülaritesi kripto para piyasasına da yansımış durumda.

Pigme cinsi hipopotam Moo Deng, küçük yapısı ve utangaç doğasıyla biliniyor. Batı Afrika’ya özgü olan bu cinsin nesli tükenme tehlikesi altında ve doğada yaklaşık 2.000 popülasyon üyesi kaldığı tahmin ediliyor.

Moo Deng’in sevimli doğası, dramatik ifadeleri, kaotik kişiliği ve komik davranışları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu nedenle DreamWorks Animation, Universal Pictures ve hatta Windows gibi büyük şirketler bile Moo Deng’in görüntülerini bazı ikonik görsellerine dahil etti.

Almanya’nın en iyi futbol takımlarından Bayern Münih de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Moo Deng meme’lerine yer verdi. Öte yandan Moo Deng’in dünya çapında popülaritesinin artmasıyla Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesinin X hesabı da 131.000 takipçiye ulaştı.

Moo Deng ayrıca BBC, the Today, The New York Times gibi yayın organlarının içeriklerinde de yer aldı.

Solana ağındaki MOODENG adlı memecoin, kısa süre içerisinde 10 binlerce yatırımcıya ulaştı ve işlem hacmiyle birçok önde gelen kripto para projesini geride bırakmayı başardı. Bu süreçte birçok yatırımcı MOODENG adlı memecoin’den kayda değer kazançlar elde etti.

Gmoodeng!

This week, we’ve witnessed remarkable growth in both the token and our community here on X. A huge thank you to everyone for the fantastic memes and to @skultdao for the wonderful art. We have officially crossed:

– 40k followers on twitter

– Featured on @nytimes and… pic.twitter.com/VZZrrtR5Qf

— Moo Deng | Fan Page (@MooDengSOL) September 25, 2024