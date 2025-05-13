Solana tabanlı memecoin Moo Deng, Binance Alpha platformunda listelenmesinin ardından yüzde 114,3 oranında değer kazandı.

Mayısın ortasından itibaren yükseliş trendine giren coin, vadeli işlemlerdeki açık pozisyon artışıyla dikkat çekiyor. Son 24 saatte 0,28 dolara kadar yükselen Moo Deng, şu anda 0,267 dolardan işlem görüyor. Ancak hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 60 gerisinde konumlanıyor.

Ocak ayında görülen zirve seviyelere yaklaşan token, son 1 haftada yüzde 576, son 1 ayda ise yaklaşık yüzde 970 değer kazandı.

Yatırımcı ilgisi de hızla artıyor. 12 Mayıs’ta önceki güne kıyasla işlem hacmi yüzde 416,3 oranında arttı. CoinGlass verilerine göre vadeli işlemlerdeki açık pozisyon tutarı yüzde 120’ye yakın yükselişle 276 milyon dolara ulaştı. Üç gün önce bu rakam 125 milyon dolardı. Sadece birkaç gün içinde açık pozisyon miktarı 2 katından fazla arttı. İlk çıkış yaptığı dönemde ise 13,4 milyon dolardı. Bu da toplamda yüzde 440’lık bir artış anlamına geliyor.

Yükselişin arkasında, 11 Mayıs’ta yapılan listeleme duyurusu yer alıyor. Binance Alpha, Moo Deng’i, yapay zekâ temalı GOAT (Goatseus Maximus) ile birlikte ön listelemeye aldığını açıklamıştı. GOAT da duyurunun ardından yüzde 70’e varan artış gösterdi.

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