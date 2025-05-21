Gizlilik odaklı kripto para Monero (XMR), 2025 yılı içinde kademeli bir yükselişle son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

XMR, 365 dolara çıkarak 2021’den bu yana görülmeyen fiyatlara yeniden adım attı. Uzmanlara göre bu yükseliş, yeni bir değerlenme döngüsünün habercisi olabilir.

Yükselişin fitilini ateşleyen gelişme, çalınan Bitcoin’lerin Monero ile takas edilmesiyle başladı. Olayın ardından günlük işlem hacmi 100 milyon dolara yükselerek XMR’ye olan ilgiyi canlandırdı. Varlık, olay öncesi seviyelere dönmedi ve uzun süredir düşük seyreden işlem hacmi yukarı yönlü kırıldı.

Büyük borsalardan kaldırılmış olmasına rağmen Monero, gizliliği esas alan yapısı ve bireysel madenciliğe uygunluğu sayesinde etkisini sürdürüyor.

Talep Asya’dan Geliyor

XMR’nin işlem hacminin önemli kısmı Asya merkezli KuCoin ve HTX borsalarında gerçekleşiyor. Küresel yatırımcılar için erişimi sınırlı olan bu platformlar, XMR’nin fiyat hareketlerinin daha dar bir piyasada şekillenmesine neden oluyor. Bununla birlikte, bazı küçük borsalarda da işlem gören XMR, yüksek karşı taraf riski taşıyan piyasalarda el değiştiriyor.

İlgili: Monero (XMR) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

ABD ve Avrupa’da birçok borsa tarafından listeden çıkarılan Monero, düzenleyici baskılar nedeniyle bu bölgelerde erişilemez hale geldi. Ayrıca bazı platformlarda XMR çekim işlemleri sorun yaratabiliyor. Tokenin izlenemeyen yapısı ve anonimliği, bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

XMR/ETH işlem çifti, son 24 saatte KuCoin üzerinde yüzde 274’lük hacim artışıyla dikkat çekti. Kraken borsasında ise en aktif XMR işlem çifti yüzde 1.621 oranında büyüdü. En dikkat çeken artış ise Bitrue borsasında yaşandı. Buradaki hacim yüzde 10.000 seviyesine kadar çıkarak düşük likiditeli bir paritede ani fiyat hareketlerine yol açtı. Ancak genel likidite hâlâ geniş çaplı bir boğa piyasası için yetersiz görünüyor.

Madencilikte Tarihi Zirve

Monero ağına olan ilgi yalnızca işlem hacminde değil, madencilik tarafında da belirgin hale geldi. Nisan 2024’ten itibaren ağın işlem gücü iki kattan fazla artış gösterdi. Günlük üretilen XMR miktarı yalnızca 432 adetle sınırlı. Bu da arzı kıt hale getirerek talep arttığında fiyatın hızlı yükselmesine zemin hazırlıyor.