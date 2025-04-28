Gizlilik odaklı blockchain ağı Monero’nun (XMR) tokenı, hafta başında yüzde 51 değer kazandı. Araştırmacılar, yükselişin çalınan Bitcoin’lerin aklanmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, pazartesi sabahı, yaklaşık 333 milyon dolar değerindeki 3 bin 520 Bitcoin’in “şüpheli” bir şekilde transfer edildiğini tespit etti. Kısa süre sonra bu Bitcoin’lerin çeşitli borsalar aracılığıyla Monero’ya çevrildiği görüldü.

ZachXBT, yüksek transfer ücretleri ve şüpheli işlemler nedeniyle olayın bir “hırsızlık” vakası olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, saldırının Kuzey Kore kaynaklı olmadığının “yüksek ihtimal” olduğunu ve mağdurun uzun süredir Bitcoin tutan biri olabileceğini belirtti.

Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M) Theft address

bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike… — ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025

Yüzde 51 Yükseldi

Yaşananların ardından Monero fiyatı 7 saat içinde yüzde 51 yükselerek 347,72 dolara kadar çıktı. Ancak daha sonra bir miktar geri çekildi.

Monero, 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük gizlilik coin’i olmayı sürdürüyor ve piyasa değeri sıralamasında 27. sırada bulunuyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi geleneksel blockchain ağlarında yapılan tüm işlemler şeffaf bir şekilde takip edilebilirken, Monero çeşitli teknolojiler kullanarak cüzdan adreslerini ve işlem detaylarını gizliyor. Bu da Monero’yu, iz bırakmadan işlem yapmak isteyen kötü niyetli aktörler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

2020 yılında ABD Gelir İdaresi (IRS), Monero’nun gizliliğini kırabilecek şirketlere 625 bin dolar ödül vaadinde bulunmuş ve ardından Chainalysis ve Integra FEC gibi firmalarla anlaşmalar yapmıştı.

“Bilgileriniz Sızabilir”

Tüm gizlilik önlemlerine rağmen, Ocak 2024’te, Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu’nun (KRP) Monero ile yapılan bazı işlemleri takip ettiği iddia edildi. Ancak, MAGIC Monero Fund eski yöneticilerinden Csilla Brimer, gerçekte durumun farklı olduğunu söyledi. Brimer’a göre, takip edilmenin nedeni Monero’nun zayıflığı değil, kullanıcıların operasyonel güvenlik hatalarıydı.

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Brimer, “Bitcoin ile Monero arasında geçiş yaparken yeterince dikkatli olmazsanız, bilgileriniz sızabilir. Düzenleyiciler de bu hataları kullanarak Monero’yu takip edebildiklerini iddia edebilir.” dedi. Ayrıca, “Monero işlemlerinizi güçlü bir şekilde korur, ancak kendi güvenlik hatalarınıza karşı sizi koruyamaz.” diye de sözlerine ekledi.