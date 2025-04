Gizlilik odaklı blockchain ağı Monero’nun (XMR) tokenı, hafta başında yüzde 51 değer kazandı. Araştırmacılar, yükselişin çalınan Bitcoin’lerin aklanmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, pazartesi sabahı, yaklaşık 333 milyon dolar değerindeki 3 bin 520 Bitcoin’in “şüpheli” bir şekilde transfer edildiğini tespit etti. Kısa süre sonra bu Bitcoin’lerin çeşitli borsalar aracılığıyla Monero’ya çevrildiği görüldü.

ZachXBT, yüksek transfer ücretleri ve şüpheli işlemler nedeniyle olayın bir “hırsızlık” vakası olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, saldırının Kuzey Kore kaynaklı olmadığının “yüksek ihtimal” olduğunu ve mağdurun uzun süredir Bitcoin tutan biri olabileceğini belirtti.

Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M)

Theft address

bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g

Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…

— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025