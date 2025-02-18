Yüksek performanslı EVM blok zinciri Monad, 19 Şubat’ta halka açık testnet’ini başlatacağını duyurdu. Bu adım, projenin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İki yıldır geliştirilen testnet, ana ağın (mainnet) devreye alınmasından önce platformun özelliklerini denemek isteyen geliştiriciler ve kullanıcılar için bir test ortamı sunuyor. Daha önce, 2024’ün sonunda kapalı bir testnet sürümü piyasaya sürülmüştü. Ana ağın ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde başlatılması planlanıyor.

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Monad, saniyede 10 bin işlem ve 1 saniyelik blok süreleriyle yüksek işlem hacmi sunmayı hedefliyor. Bunu, paralel işlem teknolojisi ve özel olarak geliştirilmiş MonadDb veritabanı ile sağlıyor.

Ayrıca Ethereum Sanal Makinesi (EVM) bayt kodu ile tamamen uyumlu olan Monad, Ethereum geliştiricilerinin uygulamalarını bu platforma daha kolay taşımasını amaçlıyor.

Blok zincirinin arkasındaki ekip Monad Labs, Jump Trading’in eski geliştiricileri tarafından kuruldu. Şirket, Paradigm liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda 225 milyon dolar fon topladı.