Monad, yol haritasında bugün bir adım daha attı. Blockchain projesinin devnet’i (geliştirici ağı) 14 Mart’ta kullanıma açıldı.

Monad’ın geliştiricisi Monad Labs ise potansiyel yatırım turuyla gündemde. Monad Labs, 200 milyon dolar yatırım almak için görüşmeleri sürdürüyor.

Peki nedir bu Monad? Kim Geliştirdi? Diğerlerinden farkı ne? MON nedir?

Tüm soruların cevabı yazımızda.

Monad Nedir?

Monad, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu çalışabilen bir layer-1 (katman 1) blockchain ağıdır. Monad, kendini “merkeziyetsiz, geliştiricileri ileriye taşıyan layer-1 akıllı sözleşme platformu” olarak tanımlıyor.

Monad, ölçeklenebilirlik odaklı geliştirildi. Blockchain ağı, saniye başına gerçekleştirilebilen işlem sayısını artırırken, işlem masraflarını düşürmeyi hedefliyor.

Monad, Monad Labs tarafından geliştirildi ve 2022’de başlatıldı. Proje, çekirdek finansman turunda 19 milyon dolar yatırım aldı. Yol haritasında bazı gecikmeler yaşanan blockchain henüz genel kullanıma açılmadı.

Geliştiricilerin çalışacağı devnet bugün (14 Mart) başlatıldı. Testnet’in ise 2024’ün ilk çeyreğinde kullanıma açılması planlanıyor. Mainnet’in başlatılması konusunda henüz bir yol haritası oluşturulmadı.

Monad’ın Özellikleri

Monad, EVM uyumlu bir blockchain ağı. Yani Monad üzerinde Ethereum’un altyapısı kullanılarak akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulamalar geliştirilebiliyor. İki blockchain birlikte işler şekilde çalışabiliyor.

Monad’ın “paralel yürütme” özelliği, blockchain’i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği olabilir. Monad, Ethereum’un aksine işlemleri teker teker yürütmüyor, birçok işlemi “paralel olarak,” yani aynı anda yürütüyor.

Blockchain’in MonadBFT adlı kendine özgü bir konsensüs mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma işlem sıralama ve yürütme süreçlerini aşamalara ayırıyor. İşlem durumu depolama, işlem yürütme ve dağıtık mutabakat konusunda iyileştirmeler yapan, “pipelining” de denen bu mekanizma sayesinde her bir blok neredeyse anlık olarak oluşturulabiliyor.

Monad, bu özellikler sayesinde saniyede 10 bin işlem gerçekleştirebilen, yüksek işlem çıktılı bir blockchain ağı olmayı hedefliyor.

MON Nedir?

MON, Monad ekosistemi için tasarlanan ve geliştirme aşamasında olan bir kripto paradır. MON, Mart 2024 itibarıyla henüz piyasaya sürülmedi.

Monad Labs, geçtiğimiz yılın eylül ayında yayınladığı bir belgede MON adını duyurdu. Ancak kripto paranın adı kısa süre sonra belgelerden kaldırıldı.

MON, piyasaya sürüldüğünde ekosistemin yönetişim token’ı olacak. Hisse ispatı (PoS) ağda yönetim kararları, MON sahipleri tarafından alınacak.

MON, ayrıca blockchain’de gerçekleştirilen işlemlerin ücretini ödemek için kullanılacak.

Kripto paranın merkezi (CEX) ve merkeziyetsiz borsalarda (DEX) listelenerek alım satıma açılması da son derece olası görünüyor.