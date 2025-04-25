Kripto para borsası Coinbase, PayPal ortaklığıyla PYUSD stablecoin işlemlerinden komisyon almayacağını açıkladı. Atılan adım, stabilcoin’lerin küresel ödeme sistemlerinde yaygınlaşmasını hedefleyen stratejik iş birliğinin parçası olarak değerlendiriliyor.

PayPal’ın 2023’te Paxos ile birlikte piyasaya sürdüğü PYUSD, Amerikan dolarına sabitlenmiş bir dijital para. Yeni anlaşmayla, kullanıcılar PYUSD’yi doğrudan Amerikan dolarına çevirebilecek. Ayrıca PayPal altyapısını kullanan işletmeler, geleneksel finansal sistemlere ihtiyaç duymadan ödemelerini doğrudan PYUSD ile alabilecek.

Coinbase ve PayPal, sabit coin’leri sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp günlük ödeme aracı haline getirmek istiyor. Kripto kullanıcılarının sıkça tercih ettiği bu varlıklar, özellikle hızlı ve düşük maliyetli para transferleri için büyük kolaylık sağlıyor.

PayPal’ın dijital para birimlerinden sorumlu yöneticisi Jose Fernandez da Ponte, iki platformun müşteri ağı ve altyapısının birleşmesiyle dijital ödemelerde güçlü bir sinerji yakalanacağını söyledi.

Aracı Kuruma İhtiyaç Yok

Ortaklık, PYUSD’nin merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında da kullanılmasını hedefliyor. Bu sistemler, işlemlerin doğrudan blockchain üzerinden gerçekleşmesini sağlıyor ve aracı kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Coinbase daha önce sadece USDC için sunduğu sıfır işlem ücreti politikasını şimdi PYUSD’ye de uygulayarak rekabeti kızıştırdı. Fernandez da Ponte, bazı kullanıcıların iki sabit coin arasında tercih yapmak zorunda kalacağını belirterek, PYUSD’yi en çok tercih edilen ödeme aracı haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Öte yandan Circle da sabit coin kullanımını yaygınlaştırmak için yeni bir ödeme ağı geliştirdiğini duyurdu. Circle Payments ağı, finans kuruluşlarının sınır ötesi işlemleri anlık ve kolay şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.

CoinGecko verilerine göre, sabit coin’lerin toplam piyasa değeri yaklaşık 239 milyar dolar. PYUSD’nin değeri henüz 872 milyon dolar seviyesinde olsa da Coinbase ile yapılan entegrasyon, büyüme potansiyelini artırabilir.

Tüm bu gelişmeler, ABD Kongresi’nde sabit coin’ler için yasal çerçeve oluşturma çalışmalarının hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Temsilciler Meclisi ve Senato, konuyla ilgili tasarıları ileri taşırken, Beyaz Saray ağustos ayına kadar yasal düzenlemelerin tamamlanmasını istiyor.