Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2024 Global Perakende Yatırımcı Raporu’na göre, Millennial ve Z Kuşağı yatırımcıları arasında kripto paralar artık geçici bir heves olmaktan çıkıp portföylerin temel bir parçası haline geldi.

Araştırma, dünya genelinde 13 ülkeden 13 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve ilginç veriler sundu. Rapora göre, Millennial kuşağının yüzde 62’si portföylerinin en az üçte birini kripto varlıklara ayırıyor. Z Kuşağı’nda ise yüzde 35’lik bir kesim, yatırımlarının yarısından fazlasını dijital varlıklara yönlendirirken, yüzde 20’si portföylerinin üçte birini kripto paralara yatırıyor.

Bu genç nesiller, geleneksel yatırım araçları olan hisse senetleri, yatırım fonları veya tahvillerden ziyade, kripto paralara daha fazla ağırlık veriyor.

Yatırım Kurallarını Yeniden Yazıyorlar

Millennial ve Z Kuşağı yatırımcılarının kriptoya duyduğu güvenin altında yatan nedenler arasında, bu varlıkların daha anlaşılır olduğuna dair genel bir algı yer alıyor. Kripto paralar, geleneksel varlık sınıflarına kıyasla karmaşık ve riskli olarak görülse de dijital çağın içine doğmuş bu kuşaklar, rehberlik almak için artık lisanslı danışmanlar ya da kurumsal analistlerden ziyade kripto platformlarına, sosyal medya içeriklerine ve akran ağlarına başvuruyor.

Bu değişim yalnızca yatırım alışkanlıklarıyla sınırlı değil, aynı zamanda değerlerle de ilgili. Raporda, Millennial kuşağının yüzde 70’inin ve Z Kuşağı’nın yüzde 66’sının finansal kurumları kişisel değerlerine uyumlu olup olmadığına göre seçtiği belirtiliyor. Merkeziyetsizlik ve şeffaflık ilkeleriyle anılan kripto paralar, bu değerlerle örtüşerek genç yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Yükselen Piyasalarda Kripto Benimsenmesi Artıyor

Bu eğilim, özellikle yükselen piyasalarda daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerdeki yatırımcılar, gelişmiş piyasalardaki yatırımcılara oranla kripto paralara daha hızlı adapte oluyor. Verilere göre, yükselen piyasalardaki yatırımcıların yüzde 36’sı kripto paralara yatırım yaparken, bu oran küresel ortalamada yüzde 27.

Bazı yatırımcılar için kripto, geleneksel bankacılık altyapısının yetersiz olduğu piyasalarda sermaye piyasalarına erişim sağlamak için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Teknoloji ve Yatırım Dinamikleri

Teknolojinin bu değişimdeki rolü de dikkat çekici. Rapora göre, dünya genelindeki yatırımcıların yüzde 41’i – Z Kuşağı ve Millennial’lar arasında ise neredeyse yarısı – yapay zekâ tabanlı danışmanlara finansal kararlarını devretmeye istekli. Aynı gruplar, bütçe yönetimi uygulamaları, robo-danışmanlar ve fintech platformlarını en aktif kullanan kesimler olarak öne çıkıyor. Bu da kriptoyu, genç yatırımcıların günlük finansal hayatlarının içine daha derinlemesine yerleştiriyor.