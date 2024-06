Kripto para piyasalarında son birkaç yılın geçmeyen trendi olan memecoin’ler, 2024 yılında da yatırımcılar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Yalnızca mizah amaçlı piyasaya sürülen bu kripto paraların seveni kadar sevmeyeni de var.

Mike Novogratz ise memecoin’leri faydalı olarak değerlendiriyor.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, 12 Haziran X üzerinden paylaştığı gönderisinde memecoin’ler hakkında konuştu.

Novogratz, memecoin’lerin ekonomi için faydalı olduğunu öne sürdü:

Novogratz, “Galaxy olarak izne dayalı olmayan blockchain’lerdeki memecoin’lerin toplam piyasa değerinin 60 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz,” diye ekledi.

Memecoins – whether you're a fan or not – have become a cornerstone of the crypto economy… In today's market, they're one of the most powerful narratives out there. At @galaxyhq we estimate that memecoins on permissionless blockchains have an aggregate market cap of more than… pic.twitter.com/wihxYIPwxi

