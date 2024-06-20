Kripto para piyasalarında son birkaç yılın geçmeyen trendi olan memecoin’ler, 2024 yılında da yatırımcılar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Yalnızca mizah amaçlı piyasaya sürülen bu kripto paraların seveni kadar sevmeyeni de var.

Mike Novogratz ise memecoin’leri faydalı olarak değerlendiriyor.

Novogratz: Memecoin’ler Ekonominin Temel Taşı

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, 12 Haziran X üzerinden paylaştığı gönderisinde memecoin’ler hakkında konuştu.

Novogratz, memecoin’lerin ekonomi için faydalı olduğunu öne sürdü:

Memecoin’leri ister beğenin ister beğenmeyin, kripto ekonomisinin temel taşlarından biri haline geldiler. Günümüz piyasasının en güçlü hikayelerinden biri oldular.

Novogratz, “Galaxy olarak izne dayalı olmayan blockchain’lerdeki memecoin’lerin toplam piyasa değerinin 60 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz,” diye ekledi.

Memecoins – whether you're a fan or not – have become a cornerstone of the crypto economy… In today's market, they're one of the most powerful narratives out there. At @galaxyhq we estimate that memecoins on permissionless blockchains have an aggregate market cap of more than… pic.twitter.com/wihxYIPwxi — Mike Novogratz (@novogratz) June 12, 2024

Kripto para piyasasında Mayıs 2024 itibarıyla yüzlerce memecoin bulunuyor. Piyasa değeri 20 milyar doları geçen Dogecoin (DOGE), CoinMarketCap’e göre en büyük 10 kripto para arasında yer alıyor. En büyük ikinci memecoin olan Shiba Inu (SHIB) da listeyi zaman zaman ziyaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasında DOGE ve SHIB’e ek olarak beş memecoin daha bulunuyor. Pepe (PEPE), dogwifhat (WIF), FLOKI (FLOKI), Bonk (BONK) ve Brett (Based) (BRETT) bu memecoin’ler arasında yer alıyor.

Mike Novogratz, kripto paralar konusunda olumlu açıklamalarıyla bilinen bir isim. İş insanı Bitcoin hakkında da sık sık fiyat tahminleri paylaşıyor.

Novogratz, en büyük kripto paranın 2024 sonuna kadar altı haneli fiyat seviyelerine ulaşacağını öngörüyor.