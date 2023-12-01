Mike Novogratz’a göre spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve kurumsal yatırımcıların etkisiyle Bitcoin yeniden yükselişe geçecek.

Galaxy Digital Holdings Ltd’nin kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz’a göre SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakacağına dair beklentilerin artmasıyla BTC 1 yıl içerisinde 69.000 dolarlık zirvesine geri dönecek.

Son dönemde spot Bitcoin ETF’lerine yönelik artan talep, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Bitcoin ETF’lerine Milyarlarca Dolar Akacak

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 2021 yılının Kasım ayında 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti. Ancak 2022 yılında yaşanan felaketler ve olumsuz gelişmeler sonucunda BTC fiyatı %64’lük bir düşüş yaşadı.

2023 yılıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden yükselişe geçti ve yılın ilk 11 aylık bölümünde iki kattan fazla artış gösterdi ve 38.000 dolara yükseldi. Bloomberg Intelligence analistleri SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini 10 Ocak 2024’e kadar onaylanacağını düşünüyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mike Novogratz, spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasını takip eden bir yıl içerisinde milyarlarca doların ETF alanına akabileceğine inanıyor. Yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin yaratacağı belirsizliğin kripto paralara yönelik ilgiyi daha da arttırabileceğini düşünüyor.

Mike Novogratz daha önce yaptığı açıklamalarda SEC’in 2023 yılının sonuna kadar spot Bitcoin ETF’lerine onay vereceğini düşündüğünü belirtmişti.

Bitcoin ETF’lerine Yönelik İlgi Artıyor

BlackRock ve Fidelity gibi devlerin spot Bitcoin ETF’lerine başvurusunda bulunmasıyla Bitcoin (BTC) fiyatı da yükselişe geçti. Bu süreçte Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) listelenen ProShares’in ABD merkezli Bitcoin vadeli ETF’i Bitcoin Strategy ETF’inin (BITO) yönetimi altındaki varlıklar 1,47 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ProShares Küresel Yatırım Stratejisti Simeon Hyman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BITO’ya yönelik talebin arttığını ve bu başarının yatırımcıların BTC’ye yatırım yapması için bilinen, erişilebilir ve düzenlenmiş bir yol sağlanması nedeniyle gerçekleştiğini savundu. 2021 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 160 milyon dolarlık ortalama günlük işlem hacmine ulaşan BITO, ABD’deki tüm ETF’ler arasında ilk 5’te yer alıyor.