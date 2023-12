Mike Novogratz ABD senatörü Elizabeth Warren’ın “çok bilmiş ve samimiyetsiz” birine dönüştüğünü ifade etti.

Galaxy Digital’in kurucusu Mike Novogratz, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Mike Novogratz, Senatör Elizabeth Warren’ın kripto paralara dair tutumu konusundaki görüşlerini paylaştı. Bu gelişme Senatör Elizabeth Warren’ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası için meslektaşlarından aldığı ek desteği duyurmasının ardından geldi. Söz konusu yasa tasarısı, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlerde kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin endişeleri gidermeyi amaçlıyor.

Mike Novogratz, Senatör Elizabeth Warren’ın iyi niyetli birinden çok bilmiş ve samimiyetsiz birine dönüştüğünü kaydetti. Popülist isimlerin yerine gerçekçi sonuçlar almaya kararlı liderlerin gelmesi gerektiğini belirten Novogratz, Elizabeth Warren’ın şimdiye kadar herhangi bir yasa tasarısını geçirmeyi başaramadığına dikkat çekti.

It is sad that @ewarren who started her career with good intentions has morphed into a disingenuous know-it-all who uses any chance she gets to make a headline. We must throw out the populists and replace them with a group of leaders who want to get things done. Not a senator…

