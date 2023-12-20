Mike Novogratz ABD senatörü Elizabeth Warren’ın “çok bilmiş ve samimiyetsiz” birine dönüştüğünü ifade etti.

Galaxy Digital’in kurucusu Mike Novogratz, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Mike Novogratz, Senatör Elizabeth Warren’ın kripto paralara dair tutumu konusundaki görüşlerini paylaştı. Bu gelişme Senatör Elizabeth Warren’ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası için meslektaşlarından aldığı ek desteği duyurmasının ardından geldi. Söz konusu yasa tasarısı, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlerde kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin endişeleri gidermeyi amaçlıyor.

“Çok Bilmiş ve Samimiyetsiz”

Mike Novogratz, Senatör Elizabeth Warren’ın iyi niyetli birinden çok bilmiş ve samimiyetsiz birine dönüştüğünü kaydetti. Popülist isimlerin yerine gerçekçi sonuçlar almaya kararlı liderlerin gelmesi gerektiğini belirten Novogratz, Elizabeth Warren’ın şimdiye kadar herhangi bir yasa tasarısını geçirmeyi başaramadığına dikkat çekti.

It is sad that @ewarren who started her career with good intentions has morphed into a disingenuous know-it-all who uses any chance she gets to make a headline. We must throw out the populists and replace them with a group of leaders who want to get things done. Not a senator… — Mike Novogratz (@novogratz) December 19, 2023

Elizabeth Warren kısa bir süre önce Blockchain Association CEO’su Kristin Smith’e yazdığı mektupta, derneğin bir önceki mektubuna ulusal güvenliğe ilişkin soru işaretleri nedeniyle itiraz etmişti. Senatör Elizabeth Warren, derneğin kripto paraların Hamas gibi terör örgütlerinin finansmanındaki rolüne ilişkin Kongre ve Biden Yönetimindeki iki partili çabaları etkilemek için lobi çalışması yürüttüğüne dair raporlardan bahsederek bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Onaylanması halinde Senatör Elizabeth Warren’ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, kripto paraları kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemelere dahil edilecek. Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmaları konusunda önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Mike Novogratz’ın Spot Bitcoin ETF’lerine İlişkin Görüşleri

2023 yılının ikinci yarısıyla birlikte ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler ciddi şekilde arttı. Bu durumda yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması etkili oldu. Zira BlackRock şimdiye kadar SEC’e yaptığı 576 ETF başvurusunun 575’i için onay almayı başardı.

Mike Novogratz kısa bir süre önce konuyla ilgili olarak CNBC’ye verdiği röportajda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Bitcoin ETF’lerin onaylamasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Mike Novogratz, SEC’in 10 Ocak 2024 tarihine kadar spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağı görüşünde. Novogratz, olası bir onayın Bitcoin’deki yükseliş trendini daha da güçlendireceğine dair imalı açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF başvurularını yeniden gözden geçirmelerinde etkili olan tek faktörün mahkeme kararı olduğunu kabul etti. Gary Gensler CNBC’ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık sekiz ila bir düzine başvuru olduğunu düşünüyorum. Ben bir komisyon başkanıyım. Bir şeyler hakkında peşin hüküm vermem. Şu anda süreç devam ediyor. Bildiğiniz gibi, geçmişte bu başvuruların bir kısmını reddetmiştik, ancak Columbia Bölgesi’ndeki mahkemeler bu konuda ağırlığını koydu. Biz de bu mahkeme kararlarına dayanarak bu başvuruları yeniden ele alıyoruz.