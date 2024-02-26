MicroStrategy’nin Twitter (X) hesabı hack’lendi. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesap üzerinden sahte token ve airdrop tanıtımları gerçekleştirerek 400.000 doları aşkın değerde vurgun yaptı.

Nasdaq’ta işlem gören iş zekası devi MicroStrategy’nin Twitter hesabı hack’lendi ve sahte Ethereum tabanlı bir airdrop reklamı paylaşıldı. Söz konusu dolandırıcılık girişimi nedeniyle bilgisayar korsanları 400.000 doları aşkın değerde fon çaldı.

Böylelikle MicroStrategy, 2024 yılındaki Twitter hack’lenmelerinin en son kurbanı oldu.

Hacker’lar Yaklaşık 440.000 Dolarlık Vurgun Yaptı

Dolandırıcılar tarafından MicroStrategy’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şirketin Bitcoin rezervleri tarafından desteklenen MSTR adlı Ethereum tabanlı bir token piyasaya sürdüğü duyuruldu.

Dolandırıcılar yaptıkları paylaşımda sahte MSTR token airdrop’u için bir kimlik avı saldırısı bağlantısına yer verdi. Ayrıca MicroStrategy’nin Twitter hesabında sahte MSTR token’ini tanıtan paylaşımlara da yer verildi.

Her ne kadar hesabın kurtarılmasının ardından söz konusu dolandırıcılık odaklı paylaşımlar silinse de ZachXBT dolandırıcıların bu saldırıdan yaklaşık 440.000 dolarlık vurgun yaptığını belirtti. Bu gelişme sonrasında Twitter’daki kripto para topluluğu MicroStrategy’nin Twitter hesabında 2 faktörlü kimlik doğrulama (2FA) olup olmadığını merak etmeye başladı.

Bazıları da dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerine sahip olan MicroStrategy’nin Ethereum tabanlı bir token çıkarmasının garip olacağını, dolayısıyla insanların bu paylaşımın sahte olduğunu anlaması gerektiğini belirtti.

Twitter’daki (X) Dolandırıcılık Faaliyetleri Artıyor

Bilgisayar korsanları Twitter’daki (X) önde gelen kişilerin ve şirketlerin hesaplarını hack’leyerek sahte promosyon ve airdrop paylaşımları yapmaya devam ediyor.

2023 yılının Eylül ayında Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in X hesabını hack’leyerek yaklaşık 800.000 dolarlık vurgun yapmıştı. Bu yılın başlarında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Twitter hesabı hack’lendi ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına dair sahte bir haber paylaşıldı. Yapılan incelemelerde SEC’in resmi Twitter hesabında iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) olmadığı belirlendi.