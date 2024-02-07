Nasdaq’ta işlem gören MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 190.000 BTC bulunuyor.

ABD merkezli iş zekası devi MicroStrategy, geride bıraktığımız Ocak ayında 37,2 milyon dolar değerinde 850 BTC daha satın aldı. Böylelikle güncel verilere göre MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin miktarı 190.000 BTC’ye ulaştı.

MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Micheal Saylor tarafından Salı günü yapılan açıklamada şirketin Ocak ayında 37,2 milyon dolar karşılığında 850 BTC daha satın aldığı duyuruldu. Bu da MicroStrategy’nin son Bitcoin satın alımını BTC başına 43.764 dolarlık fiyattan gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

MicroStrategy’nin 2023 yılı dördüncü çeyrek raporu, şirketin rezervlerindeki yaklaşık 190.000 BTC’yi ortalama 31.224 dolardan satın aldığını gösteriyor. Şirket o dönemde şu açıklamalarda bulunmuştu:

Üçüncü çeyreğin sonundan bu yana 31.755 yeni Bitcoin satın aldık, bu da son 3 yıldaki en büyük çeyrek dönemlik Bitcoin rezervi artışına ve rezervlerimize daha fazla Bitcoin eklediğimiz art arda 13. çeyreğe işaret ediyor.

MicroStrategy’nin 2023 yılı dördüncü çeyrek gelirleri, 2022 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %6,1’lik düşüş yaşarken, şirketin brüt kârı da 105,8 milyon dolardan 96,3 milyon dolara geriledi.

2024 yılının Şubat ayı itibariyle MicroStrategy’nin rezervlerinde 190.000 BTC bulunurken, Ocak ayında piyasaya sürülen 9 Bitcoin ETF’inin rezervlerinde ise yaklaşık 181.000 BTC bulunuyor. Bu da MicroStrategy’nin Ocak ayında piyasaya sürülen 9 Bitcoin spot ETF’inden daha fazla varlığa sahip olduğu anlamına geliyor. MicroStrategy ayrıca dolaşımdaki Bitcoin arzının %1’ini kontrol ediyor.

ABD’de Spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle MicroStrategy hisseleri düşüşe geçti. 2 Ocak 2024’te 685,15 dolara kadar yükselen MSTR, son bir aylık süreçte %16,72 oranında değer kaybederek 498 dolara geriledi.

Bununla birlikte MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ise daha fazla Bitcoin (BTC) satın almak için MSTR hisselerini sattığını açıkladı.