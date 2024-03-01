MicroStrategy’nin 2020 yılında aldığı Bitcoin’e yatırım yapma kararı meyvelerini vermeye devam ediyor. Şirket bugüne kadar Bitcoin yatırımlarından 2 katlık bir getiri sağladı. Ancak Michael Saylor Bitcoin’lerini satmak istemiyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin yatırım yapma kararı şimdiye kadar başarıyla sonuçlanmış gibi görünüyor. Zira şirket Bitcoin yatırımlarından milyarlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

MicroStrategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 2020 yılında şirketinin rezerv para birimi olarak Bitcoin’i bilançosuna ekleyeceğini açıkladı. O dönemde Bitcoin hala finans dünyasının vahşi batısı olarak kabul ediliyordu ve Bitcoin şimdiye kıyasla pek fazla kişi tarafından bilinmiyordu.

Ancak Michael Saylor’ın inancı ve ısrarı aradan geçen 4 yılda meyvelerini verdi.

Yıllar içerisinde parça parça binlerce Bitcoin satın alan Michael Saylor’ın şirketi son satın alımını 15 Şubat ve 25 Şubat tarihleri arasında 3.000 BTC’yi daha rezervlerine eklemişti. Bu anlamda MicroStrategy, kurumların Bitcoin’i benimsemesine ön ayak oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 10 Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF’lerini onayladı ve bu andan sonra kurumsal yatırımcılar BTC’ye akın etmeye başladı. Bitcoin (BTC) fiyatı bu tarihten sonra %35 oranında değer kazandı.

Elbette bu yükseliş son dört yılda her fırsatta Bitcoin satın alan MicroStrategy’ye yaradı. Nasdaq’ta işlem gören iş zekası devinin Bitcoin yatırımlarının değeri iki kat arttı.

Devasa gerçekleşmemiş kazançlara rağmen Michael Saylor Bitcoin satmayı pek düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı birkaç açıklamada Michael Saylor şirketinin BTC satma niyetinde olmadığını doğruladı.

BitcoinTreasuries verilerine göre MicroStrategy’nin rezervlerinde 11,991 milyar dolar değerinde 193.000 BTC yer alıyor. MicroStrategy bu Bitcoin’leri BTC başına ortalama 31.544 dolardan satın aldı.

1989 yılında Michael Saylor tarafından kurulan MicroStrategy, sürekli olarak Bitcoin’in kurumsal rezervleri yeniden şekillendirmedeki dönüştürücü gücüne dikkat çekiyor. Şirketin son kazanç çağrısında açıklamalarda bulunan MicroStrategy CFO’su Andrew King, şirketin “dünyadaki en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olduğunu ve Bitcoin satın alma stratejimize en yüksek inançla bağlı kaldığını söyledi.