BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı, 2022-2023’te zorlu bir Bitcoin kışı atlattı. Fakat işler artık değişti.

MicroStrategy, ocak ayında biraz daha BTC satın aldığını açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin birikimi ise 190 bin gibi dudak uçuklatan bir miktara yükseldi.

Söz konusu birikim, geçtiğimiz üç buçuk yıl içerisinde yapıldı. Nasdaq’ta listenen iş zekası yazılım devi, zorlu geçen bir yılın ardından yeniden devasa bir gerçekleşmemiş kâra sahip.

MicroStrategy’nin BTC Rezervi Yeniden Kârda

O zamanlar Michael Saylor tarafından yönetilen şirket, ilk kez Ağustos 2020’de Bitcoin satın aldı. MicroStrategy, henüz o tarihte BTC kararlılıkla satın almaya devam edeceğini ve kripto parayı rezerv varlığı olarak kullanacağını duyurmuştu.

İş zekası devi, aradan geçen sürede piyasanın durumunu önemsemeden, Bitcoin ister 50 bin doların üzerinde ister 20 bin doların altında olsun, BTC satın almaya devam etti. Görece daha Bitcoin odaklı bir rol oynayan Saylor, 2022’de CEO pozisyonundan istifa etti. Fakat şirket, Bitcoin biriktirmekten vazgeçmedi.

2022 sonu ve 2023 başlarında kripto piyasasında yaşanan çöküş, doğal olarak MicroStrategy’nin mali durumunu da etkiledi. Rezervinin değeri milyonlarca dolar düşen MicroStategy, birkaç çeyrek boyunca art arda zarar açıkladı. Ancak bu durum, 30 yıldan uzun süre önce kurulan şirket ve Saylor’ı yolundan döndürmedi.

Böylece MicroStrategy’nin devamlı büyüyen Bitcoin rezervi, gün itibarıyla 190 bin BTC’yi bulunduruyor. Dolar maliyeti ortalaması (DCA) stratejisini izleyen şirketin BTC başına ortalama maliyeti ise 31.464 dolar ölçülüyor. Yani MicroStrategy, Bitcoin portföyünün tümüne yaklaşık 6 milyar dolar harcadı.

Bitcoin, 10 Şubat itibarıyla 47.300 dolar civarından işlem görüyor. Şirketin Bitcoin birikiminin değeri bugün 9 milyar doların üzerinde. Yani BTC yatırımından yüzde 50’den fazla kâr etmiş durumda. Fakat MicroStrategy, Saylor’ın da daha önce sık sık belirttiği gibi Bitcoin’lerini satmayı planlamıyor. Bu nedenle yüzde 50 gerçekleştirilmemiş kâr, gerçekleşmemiş olarak kalabilir.

MSTR ’ nin Hareketleri

MicroStrategy hisselerinin performansını, özellikle BTC satın almaya başladığı tarihten itibaren incelemekte fayda var. Ağustos 2020’de 125 dolardan işlem gören MSTR, şirkete yöneltilen tüm eleştirilere rağmen sonraki altı ayda BTC ile senkronize bir şekilde yükseldi ve 1.000 doları geçti.

Kripto kışında ciddi bir düzeltme yaşayan MSTR, yine de içinde bulunduğumuz haftayı 646 doların üzerinde kapattı.

Şirket hisselerinin değeri, 2021’de ulaşılan rekor fiyat seviyesinden çok uzakta. Fakat MSTR, Ağustos 2020’ye kıyasla hala yüzde 400’den fazla değer kazanmış durumda.