MicroStrategy daha fazla Bitcoin satın almak için harekete geçti. MicroStrategy bunun için 600 milyon dolarlık tahvil satmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, düşerken de yükselirken de BTC satın almaya devam ediyor.

MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan açıklamada şirketin daha fazla BTC satın almak için 600 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil satışı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu açıklamada 4 Mart’ta geldi.

Microstrategy, ilk alıcılara senetlerin toplam anapara tutarı 90 milyon $’a kadar ek satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor. Daha önce geri satın alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde vade tarihi ise 15 Mart 2030 olarak belirlendi.

MicroStrategy’nin bu açıklaması kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Bazıları Nasdaq’ta işlem gören şirketin tüm Bitcoin’leri satın almayı planladığına dair espriler yaptı.

MicroStrategy Agresif Bir Şekilde BTC Satın Alıyor

MicroStrategy’nin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri, son dönemde S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones’tan daha iyi bir performans gösterdi. Bu durumda şirketin rezervlerindeki milyarlarca dolarlık BTC ve BTC fiyatında yaşanan sert yükselişler etkili oldu.

MicroStrategy’nin bu açıklaması sonrasında BTC fiyatı da yükselişe geçti. Bitcoin son 24 saatte %1,5 son bir haftalık süreçte ise %17,8 oranında değer kazandı.

Gün içerisinde 68.672 dolara kadar yükselen BTC böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesinin birkaç yüz dolar uzağına kadar yaklaştı.

Lider kripto para BTC, 5 Mart 2024 tarihi itibariyle 66.167 dolar bandında işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin fiyatı konusunda oldukça iyimser. Öyle ki birçoğu, BTC’nin bu yıl içerisinde 100.000 dolarlık fiyat etiketini aşacağına inanıyor.

MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 6,087 milyar dolar karşılığında satın alınan 193.000 BTC bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin güncel değeri ise 12,812 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla MicroStrategy şu anda Bitcoin yatırımlarından 2,1 katlık bir gerçekleşmemiş kazancın üzerinde oturuyor.

Nasdaq’ta işlem gören iş zekası devi MicroStrategy, 2020 yılında rezerv para birimi olarak Bitcoin’i rezervlerine ekleyeceğini açıklamasının ardından her fırsatta milyonlarca dolar değerinde BTC satın almıştı.