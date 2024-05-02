Rezervindeki 214.278 BTC ile Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı konumundaki MicroStrategy şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

MicroStrategy, Bitcoin tabanlı merkezsiz kimlik doğrulama protokolü MicroStrategy Orange ürününü başlatmaya hazırlanıyor. MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor Salı günü Bitcoin For Corporations konferansı sırasında yaptığı açıklamada şirketinin MicroStrategy Orange adlı yeni ürününü duyurdu.

Michael Saylor, MicroStrategy Orange’ın açık kaynak kodlu, yan zincirlere bağlı olmayan ve tek bir Bitcoin işleminde 10.000 adede kadar merkezsiz tanımlayıcıyı işleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bu ürün, kurumların ve bireylerin Merkezsiz Tanımlayıcıları (DID’ler) benimsenmesini kolaylaştırıyor ve internet üzerindeki kimliklerini güvenli ve takma adla yönetmelerine olanak sağlıyor.

MicroStrategy tarafından GitHub’da paylaşılan resmi olmayan taslağa göre ürün, ileriye dönük uyumluluğa sahip ve sadece halka açık Bitcoin blockchain’ini kullanarak güvenilir, saldırılara karşı korumalı ve uzun ömürlü merkezsiz kimlikler sunuyor.

Merkezsiz tanımlayıcılar, tıpkı gerçek dünya kimliklerinin Bitcoin adreslerine ve işlemlerine bağlı olmamasına benzer şekilde kullanıcılarının takma ad kullanmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca MicroStrategy Orange paketi aracılığıyla özel araçlar geliştirilebiliyor. Şu anda MicroStrategy tarafından halihazırda oluşturulan Orange for Outlook uygulaması, alıcıların gönderenin gerçekliğini doğrulayabilmesi için dijital imzaları e-postalara entegre ediyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin Yolculuğu

MicroStrategy’nin Bitcoin tabanlı yeni ürününü duyurması, Virginia merkezli yazılım şirketinin “Bitcoin geliştirme şirketine” dönüşmesinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. MicroStrategy’nin Bitcoin tabanlı merkezsiz kimlik doğrulama protokolü MicroStrategy Orange, şirketin 2024’ün ilk çeyreğinde 53,1 milyon dolarlık net zarar bildirmesiyle aynı dönemde geldi.

MicroStrategy’nin ilk çeyrek raporu, geleneksel muhasebe yöntemlerinin kullanılmış olması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde Bitcoin yatırımlarından elde ettiği %64’lük getiriyi içermiyor.

MicroStrategy mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Cezary Raczko, MicroStrategy Orange’ın vizyonunun Bitcoin üzerindeki DID’leri daha geniş bir “doğrulanabilir kimlik bilgisi ekosistemi” ile entegre etmek olduğunu söyledi. Raczko gelecekte MicroStrategy Orange uygulamalarının mesajlaşma platformlarına, sosyal medya ağlarına ve e-ticaret, kurumsal ve fintech sektörlerindeki uygulamalara genişletilmesini planladıklarını söyledi.

Cezary Raczko, MicroStrategy Orange protokolünün potansiyel kullanım alanlarından birinin sosyal medya platformlarında kullanıcı kimliklerini doğrulamak olabileceğini de sözlerine ekledi.

MicroStrategy’nin bu hamlesi, şirketin iş stratejisinde önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Böylelikle MicroStrategy, yalnızca Bitcoin biriktirmenin ötesinde kaynaklarını inovasyon için kullanabilecek.

Nisan ayında 7,8 milyon dolar karşılığında 122 BTC daha satın alan MicroStrategy’nin rezervinde 18,1 milyar dolar değerinde 214.278 BTC bulunuyor.