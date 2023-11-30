Microstrategy bir kez daha Bitcoin satın aldı. Son satın alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin satısı 170.000 BTC’nin üzerine çıktı.

Bundan yaklaşık 3 yıl önce rezerv para birimi olarak Bitcoin’e (BTC) yatırım yapacağını açıklayan MicroStrategy, her fırsatta BTC biriktirmeye devam ediyor. Nasdaq borsasında işlem gören iş zekası devi MicroStrategy kısa bir süre önce yeniden BTC satın aldı.

Söz konusu gelişme MicroStrategy’nin kurucusu ve eski CEO’su Michael Saylor tarafından duyuruldu. Saylor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 36.785 dolar fiyattan yaklaşık 593,3 milyon dolar karşılığında 16.130 BTC daha satın aldı. 29/11/23 itibariyle MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 30.252 dolar fiyatla yaklaşık 5,28 milyar dolar değerinde 174.530 BTC tutuyor.

Michael Saylor’ın yaklaşık 30 yıl önce kurduğu MicroStrategy şirketi Kasım ayında ikinci kez BTC satın aldı. MicroStrategy bu satın alım için yaklaşık 593 milyon dolar harcadı. Şirket bu ayın başlarında ise 5,3 milyon dolar karşılığında 155 BTC satın almıştı.

Michael Saylor tarafından yapılan paylaşıma göre şu anda şirketin rezervlerinde 174.530 BTC bulunuyor. MicroStrategy’nin bu Bitcoin’leri 30.252 dolarlık ortalama fiyatla satın aldığı göz önünde bulundurulduğuda şirketin Bitcoin yatırımından şu anda 1,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde ettiği söylenebilir.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız günlerde MicroStrategy hisselerinin 2023 yılıyla birlikte yükselişe geçtiğini bildirmiştik. Rezervlerinde milyarlarca dolarlık BTC bulunan MicroStrategy’nin hisseleri de 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana yükselişte.

MicroStrategy hisseleri 2023 yılında %250 oranında artış yaşayarak 520 dolarla son birkaç yılın zirvesine ulaştı.