MicroStrategy bu ayın başlarında daha fazla Bitcoin almak için şirket hisselerini satarak 2 milyar dolar toplama planını duyurmuştu. Şirket, 1 Ağustos’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildirimde, Class A hisselerinin satışını gerçekleştireceğini açıkladı.

Pazar günü MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X platformunda “Daha büyük bir kamyona ihtiyacımız olacak” ifadeleriyle Bitcoin hashtag’ini paylaştı. Saylor’ın bu paylaşımı kripto para topluluğunda heyecan yarattı.

Virginia merkezli teknoloji şirketi MicroStrategy, kurucusu Michael Saylor’un liderliğinde Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Saylor, MIT mezunu bir lider olarak, şirketini Bitcoin’e yatırım yapma stratejisiyle ön plana çıkarıyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin Alım Çılgınlığı

MicroStrategy, 2024’ün Nisan ayının başından Haziran sonuna kadar MicroStrategy, 12.222 BTC satın aldı ve toplam BTC rezervlerini 226.500 BTC’ye çıkardı. MicroStrategy 226.500 BTC’yi satın almak için toplamda 8,3 milyar dolar ödedi. Güncel Bitcoin fiyatlarına göre, MicroStrategy’nin Bitcoin rezervlerinin değeri 16,05 milyar dolar civarında.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, 19 Ağustos’ta yaptığı bir başka paylaşımda ise “Bitcoin %20 indirimli, kampanya yakında bitiyor.” ifadelerine yer verdi. Michael Saylor’ın bu paylaşımı X’te büyük ilgi gördü.

MicroStrategy’nin Bitcoin Stratejisinin Riskleri

MicroStrategy’nin Bitcoin’e yaptığı büyük yatırım bugüne kadar olumlu sonuçlar verse de, bu stratejinin uzun vadede yatırımcılar için sürdürülebilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Şirket, ilk Bitcoin alımlarını mevcut nakit rezervleriyle finanse ettikten sonra, daha fazla alım yapmak için borçlanma ve sermaye artırma yoluna başvurdu. Bu hamleler, şirketin nakit rezervlerinin hızla erimesine ve piyasadaki hisse sayısının önemli ölçüde artmasına yol açtı.

Şirket, Bitcoin alımına başlamadan önce yaklaşık 531 milyon dolar net nakit rezervine sahipti, ancak 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla bu durum 3,8 milyar dolar net borca dönüştü. Şirketin bu borcu kapatmak için Bitcoin varlıklarını satma seçeneği olsa da, CEO Michael Saylor, MicroStrategy’nin Bitcoin’lerinden vazgeçmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Bu kararlı duruş ve şirketin 2024’ün ilk yarısında operasyonlarından sadece 5,2 milyon dolar nakit yaratabilmiş olması, MicroStrategy’nin finansman sağlamak için farklı yollar aramaya devam edeceğini gösteriyor.

Son dönemde, MicroStrategy Bitcoin alımlarını finanse etmek için dönüştürülebilir tahviller kullanıyor. Bu tahviller, alacaklılara borçlarını şirkette hisse senedine dönüştürme imkanı sunuyor. Bu stratejinin bir sonucu olarak, MicroStrategy’nin piyasadaki hisse sayısı son dört yılda %110 oranında arttı. Başka bir ifadeyle, dört yıl önce MicroStrategy yatırımcısı olsaydınız, şirket üzerindeki sahiplik payınız şu anda yarı yarıya azalmış olacaktı.