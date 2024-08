MicroStrategy bu ayın başlarında daha fazla Bitcoin almak için şirket hisselerini satarak 2 milyar dolar toplama planını duyurmuştu. Şirket, 1 Ağustos’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildirimde, Class A hisselerinin satışını gerçekleştireceğini açıkladı.

Pazar günü MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X platformunda “Daha büyük bir kamyona ihtiyacımız olacak” ifadeleriyle Bitcoin hashtag’ini paylaştı. Saylor’ın bu paylaşımı kripto para topluluğunda heyecan yarattı.

We're going to need a bigger truck. #Bitcoin 🚀 pic.twitter.com/4cReSyYdrl

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 18, 2024