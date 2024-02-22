Michael Saylor, altın ve diğer varlık sınıflarından Bitcoin’e yönelik sermaye akışının devam edeceğine inanıyor. Çünkü Michael Saylor, Bitcoin’in bu varlık sınıflarından çok daha üstün olduğuna inanıyor.

İş zekası şirketi MicroStrategy’nin kurucusu ve eski CEO’su Michael Saylor, şirketinin sonsuza kadar Bitcoin (BTC) satın almaya devam edeceğine inanıyor. Böylelikle Michael Saylor, Bitcoin’in önde gelen destekçilerinden biri olarak itibarını arttırdı.

Salı günü Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Michael Saylor, MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarından 4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr elde etmesine rağmen BTC’lerini satmayacağını söyledi.

Michael Saylor Bitcoin’in çıkış stratejisi olduğunu ve en güçlü varlık olduğunu ifade etti. Bitcoin’in, Apple, Google ve Microsoft gibi devlerin yanında bir trilyon dolarlık bir varlık sınıfı olarak ortaya çıktığını ancak şirket olmadığını, bu nedenle de altın ve S&P borsa endeksi gibi varlık sınıflarıyla rekabet ettiğini belirtti.

Michael Saylor şunları kaydetti:

En büyük 10 şirketin sermaye yapısı 10 trilyon veya 100 trilyon dolarlık sermaye tutacak bir kapasitesi yok. Bu nedenle Bitcoin şu anda kendisinden 10 kat daha büyük altınla rekabet ediyor. S&P endeksiyle rekabet ediyor ve bir değer saklama aracı olarak 100 trilyon doları aşkın değere sahip gayrimenkul piyasasıyla rekabet ediyor.

Bitcoin’in teknik olarak altın başta olmak üzere diğer varlık sınıflarından daha üstün olduğuna inanan Saylor, bu nedenle sermayenin bu varlık sınıflarından Bitcoin’e akacağını öngörüyor.

Saylor bu nedenle düşüş yaşayacak bir şeyi satın almak ve yükselecek bir şeyi satmak için hiçbir neden olmadığını belirtiyor.

Micheal Saylor’ın Tahminleri Gerçekleşiyor

Michael Saylor kısa bir süre öne spot Bitcoin ETF’lerini, Wall Street’in son 30 yılındaki en önemli gelişme olarak tanımladı. Saylor, spot Bitcoin ETF’lerini S&P 500 endeksinin oluşturulma sürecine benzetti.

Bitcoin’in önde gelen destekçilerinden biri olan Michael Saylor’ın şirketi MicroStrategy, 2020 yılında rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı. MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 31.224 dolar ortalamayla satın alınan 190.000 BTC bulunuyor. Bu BTC’lerin değeri güncel verilerle 9,84 milyar dolar seviyesinde.

2024 yılında Bitcoin’de talep artışı gerçekleşeceğini öngören Michael Saylor’ın bu tahmini şu anlık gerçekleşiyor. Şu anda spot Bitcoin ETF’lerine gösterilen talep, madenciler tarafından üretilen Bitcoin arzının neredeyse 10 katı. Bu gelişme doğal olarak Bitcoin’deki yükseliş trendini tetikledi.