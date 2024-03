MicroStrategy, Bitcoin fiyatının 69.000 doların altına gerilemesini fırsat bildi ve bir kez daha BTC satın aldı.

Nasdaq’ta işlem gören iş geliştirme şirketi MicroStrategy, Bitcoin satın almak için 800 milyon dolarlık tahvil satışını tamamladı. Bu kapsamda MicroStrategy 12.000 BTC satın aldığını açıkladı. Bu son satın alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervleri 200.000 BTC’yi aştı.

MicroStrategy tarafından yapılan resmi basın açıklamasında bu satın alma için kullanılan fonların yıllık %0,625 faiz oranı taşıyan üst düzey teminatsız dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla elde edildiğini açıkladı. Söz konusu Bitcoin satın alma hamlesi, MicroStrategy’nin daha fazla Bitcoin satın almak için 600 milyon dolarlık tahvil satışı yapacağını açıklamasından bir hafta sonra geldi.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor da Twitter hesabı üzerinden söz konusu gelişmeyi duyurdu. Saylor, şirketinin 822 milyon dolar karşılığında 12.000 BTC satın aldığını bildirdi. Saylor’ın paylaşımına göre MicroStrategy bu satın almayı 68.477 dolar ortalamayla gerçekleştirdi.

MicroStrategy has acquired an additional 12,000 BTC for ~$821.7M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$68,477 per #bitcoin. As of 3/10/24, $MSTR hodls 205,000 $BTC acquired for ~$6.91B at average price of $33,706 per bitcoin. https://t.co/YayyKtpz8d

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 11, 2024