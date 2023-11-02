MicroStrategy Bitcoin satın alımlarına devam ediyor. Kısa bir süre önce MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin Ekim ayında yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 155 BTC satın aldığını açıkladı.

Ekim ayında gerçekleştirilen bu işlemle birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki BTC’lerin sayısı 158.400’e ulaştı. MicroStrategy, satın aldığı 158.400 BTC ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin Ekim ayında 5,3 milyon dolar karşılığında 155 BTC satın aldığını açıkladı. CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere MicroStrategy BTC başına 27.053 dolar ortalamayla 147,3 milyon dolar karşılığında 5.445 BTC satın almıştı.

In October, @MicroStrategy acquired an additional 155 BTC for $5.3 million and now holds 158,400 BTC. Please join us at 5pm ET as we discuss our Q3 2023 financial results and answer questions about the outlook for #BusinessIntelligence and #Bitcoin. $MSTR https://t.co/w7eRUcGobi — Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 1, 2023

MicroStrategy yayınladığı 2023 yılı üçüncü çeyrek raporunda ikinci çeyreğin sonundan bu yana BTC başına 27.531 dolar ortalama fiyatla 167 milyon dolar değerinde 6.067 BTC satın aldığını açıklamıştı. Ekim ayında gerçekleştirdiği son satın alma işlemiyle birlikte MicroStrategy’nin Bitcoin rezervleri 158.400 BTC’ye ulaştı. MicroStrategy bu BTC’leri 29.568 dolarlık ortalama fiyatla satın aldı ve toplamda 4,69 milyar dolar harcadı.

Üçüncü çeyrek raporu, şirketin gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında artarak 129,5 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Ancak buna rağmen şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 143,4 milyon dolar zarar açıkladı. Bu zararın 34 milyon dolarlık kısmını dijital varlıklar oluşturuyor.

Veriler, gelirlerindeki %3’lük artışa rağmen MicroStrategy’nin geçen yılın aynı döneminde yalnızca 27,1 milyon dolar zarar ettiğini gösteriyor. O dönemde zararın 0,7 milyon dolarlık kısmını dijital varlıklar oluşturuyordu. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan MicroStrategy CFO’su şunları kaydetti:

Bitcoin satın alma ve tutma taahhüdümüz, özellikle kurumsal benimsenmenin artacağına dair beklentilerle birlikte güçlü kalmaya devam ediyor.