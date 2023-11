MicroStrategy Bitcoin satın alımlarına devam ediyor. Kısa bir süre önce MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin Ekim ayında yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 155 BTC satın aldığını açıkladı.

Ekim ayında gerçekleştirilen bu işlemle birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki BTC’lerin sayısı 158.400’e ulaştı. MicroStrategy, satın aldığı 158.400 BTC ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin Ekim ayında 5,3 milyon dolar karşılığında 155 BTC satın aldığını açıkladı. CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere MicroStrategy BTC başına 27.053 dolar ortalamayla 147,3 milyon dolar karşılığında 5.445 BTC satın almıştı.

In October, @MicroStrategy acquired an additional 155 BTC for $5.3 million and now holds 158,400 BTC. Please join us at 5pm ET as we discuss our Q3 2023 financial results and answer questions about the outlook for #BusinessIntelligence and #Bitcoin. $MSTR https://t.co/w7eRUcGobi

