Kurumsal yazılım şirketi MicroStratey, dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıkladı ve yeniden markalanmaya giderek adını “Strategy” olarak değiştirdi.

MicroStrategy CEO’su Phong Le konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla artık ‘Strategy’ adıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu yeni isim, şirketimizin küresel ve evrensel çekiciliğini güçlü ve net bir şekilde yansıtıyor.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, şirketin Bitcoin’i ve yapay zeka teknolojisini dönüştürücü teknolojiler olarak gördüğünü gösteriyor.

Le, şirketinin 42 milyar dolarlık sermaye planının 20 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını ve başlangıçtaki plana kıyasla önemli ölçüde önde olduklarını belirtti.

2024 yılı dördüncü çeyrek kazanç raporlarına göre Strategy şu anda piyasa değeri yaklaşık 46 milyar dolar olan 471.107 BTC tutuyor. Strategy’nin Mali İşler Direktörü Andrew Kang şirketin agresif Bitcoin satın alma stratejisini sürdürdüğünü belirtti:

Strategy, 2024 yılı için %74 Bitcoin Getiri oranına ulaştıklarını ve 2025 yılı hedeflerinin en az %15 BTC getiri olduğunu duyurdu. Bitcoin Getiri oranı, şirketin Bitcoin satın alma stratejisinin performansını ölçmek ve hisse başına sahip olduğu Bitcoin miktarındaki değişimi değerlendirmek için kullanılıyor.

Strategy announces Q4 2024 financial results and launches new website https://t.co/zwmL0kNH16. Join us for our Earnings Call today at 5PM EST to hear more about our new brand, financial results, and outlook for our Bitcoin Treasury Company. $MSTR https://t.co/p1uovTN0sd

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 5, 2025