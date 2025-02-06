Kurumsal yazılım şirketi MicroStratey, dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıkladı ve yeniden markalanmaya giderek adını “Strategy” olarak değiştirdi.

MicroStrategy CEO’su Phong Le konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla artık ‘Strategy’ adıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu yeni isim, şirketimizin küresel ve evrensel çekiciliğini güçlü ve net bir şekilde yansıtıyor.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, şirketin Bitcoin’i ve yapay zeka teknolojisini dönüştürücü teknolojiler olarak gördüğünü gösteriyor.

Le, şirketinin 42 milyar dolarlık sermaye planının 20 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını ve başlangıçtaki plana kıyasla önemli ölçüde önde olduklarını belirtti.

Strategy’nin Bitcoin Rezervi

2024 yılı dördüncü çeyrek kazanç raporlarına göre Strategy şu anda piyasa değeri yaklaşık 46 milyar dolar olan 471.107 BTC tutuyor. Strategy’nin Mali İşler Direktörü Andrew Kang şirketin agresif Bitcoin satın alma stratejisini sürdürdüğünü belirtti:

“2024’ün dördüncü çeyreği, çeyreklik bazda Bitcoin varlıklarımızdaki en büyük artışı kaydettiğimiz dönem oldu. Üçüncü çeyrek sonundan bu yana 218.887 Bitcoin’i 20,5 milyar dolara satın aldık.”

Strategy, 2024 yılı için %74 Bitcoin Getiri oranına ulaştıklarını ve 2025 yılı hedeflerinin en az %15 BTC getiri olduğunu duyurdu. Bitcoin Getiri oranı, şirketin Bitcoin satın alma stratejisinin performansını ölçmek ve hisse başına sahip olduğu Bitcoin miktarındaki değişimi değerlendirmek için kullanılıyor.

Strategy announces Q4 2024 financial results and launches new website https://t.co/zwmL0kNH16. Join us for our Earnings Call today at 5PM EST to hear more about our new brand, financial results, and outlook for our Bitcoin Treasury Company. $MSTR https://t.co/p1uovTN0sd — Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 5, 2025

BTC Gain ve BTC $Gain Göstergeleri Tanıtıldı

Strategy, bu kapsamda Bitcoin stratejisinin performansını daha iyi ölçebilmek için yeni metrikler tanıttı:

BTC Gain: Şirketin belirli bir dönemin başında sahip olduğu Bitcoin sayısının, aynı dönem için hesaplanan BTC Getiri oranı ile çarpılmasıyla elde edilen değer.

BTC $Gain: BTC Gain değerinin, çeyrek kapanışındaki Bitcoin piyasa fiyatıyla dolar cinsinden hesaplanması.

Şirket, 2024 yılında 140.538 BTC Gain elde ettiğini ve 2025 yılı için 10 milyar dolarlık BTC $Gain hedeflediğini açıkladı:

“BTC Gain ve BTC $Gain, Bitcoin satın alma stratejimizin hissedarlar için değer yaratma performansını değerlendirmek amacıyla kullandığımız anahtar performans göstergeleridir.”

Yazılım Gelirleri Geriledi

Strategy’nin Bitcoin gelirleri artarken ana faaliyet kolu olan yazılım gelirleri ise bir kez daha zarar yazdı. Şirket 2024 yılının son çeyreğinde yazılım operasyonlarında 671 milyon dolar zarar açıkladı. Gelirler yıllık bazda %3 düşerek 120,7 milyon dolara geriledi.

2024 yılı dördüncü çeyrek kazanç raporlarının açıklanmasının ardından şirketin hisseleri (MSTR) işlem sonrası piyasalarda %3,3 düşerek 332 dolara geriledi. MSTR yıllık bazda ise %586 artış kaydetti.