Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan MicroStrategy, BTC biriktirme stratejisine bu hafta daha mütevazı bir satın alımla devam etti.

Şirketin kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan açıklamaya göre, MicroStrategy 75,1 milyon dolar harcayarak, birim başına ortalama 106.495 dolardan 705 BTC satın aldı.

Strategy has acquired 705 BTC for ~$75.1 million at ~$106,495 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.9% YTD 2025. As of 6/1/2025, we hodl 580,955 $BTC acquired for ~$40.68 billion at ~$70,023 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/K4tex3qHrN — Michael Saylor (@saylor) June 2, 2025

Bu alım, özellikle geçen yılki ABD seçimlerinden sonra yapılan milyar dolarlık alımların yanında görece küçük kaldı. Ancak şirketin istikrarlı bir şekilde alım yapmaya devam ettiği görülüyor.

Son işlemle birlikte MicroStrategy’nin toplam Bitcoin varlığı 580.955 BTC’ye ulaştı. Şirket bu BTC’ler için toplamda 40,68 milyar dolar harcadı ve ortalama maliyet 70.000 doların biraz üzerinde. Mevcut fiyatlarla bu rezervin piyasa değeri 60 milyar doların üzerinde, yani yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kâğıt kârı söz konusu.

Aynı gün içinde Japonya merkezli bir diğer büyük Bitcoin yatırımcısı Metaplanet de yeni BTC alımı yaptığını duyurdu. Metaplanet’in son alımı, MicroStrategy’ninkinden bile daha büyüktü.