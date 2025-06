Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan MicroStrategy, BTC biriktirme stratejisine bu hafta daha mütevazı bir satın alımla devam etti.

Şirketin kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan açıklamaya göre, MicroStrategy 75,1 milyon dolar harcayarak, birim başına ortalama 106.495 dolardan 705 BTC satın aldı.

Strategy has acquired 705 BTC for ~$75.1 million at ~$106,495 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.9% YTD 2025. As of 6/1/2025, we hodl 580,955 $BTC acquired for ~$40.68 billion at ~$70,023 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/K4tex3qHrN

— Michael Saylor (@saylor) June 2, 2025