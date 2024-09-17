Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı, biraz daha dönüştürülebilir öncelikli tahvil satarak Bitcoin satın alacak.

MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, 16 Eylül’de şirketinin bu yıl üçüncü kez tahvil satmayı planladığını açıkladı. İş zekası şirketi, dönüştürülebilir tahvil satışlarıyla 700 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Bu değer esas tutarı temsil ediyor. Şirket, Eylül 2028’de vadesi dolacak tahvil satışlarından ilave 105 milyon dolar daha elde edebilir.

Daha Fazla Bitcoin Alacak

MicroStrategy, tahvil satışlarından kazandıklarıyla mevcut borçlarını kapatmayı ve teminatlı ödenmemiş 500 milyon dolarlık öncelikli tahvili ödemeyi planlıyor.

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P — Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024

İş zekası devi, kalan para ile BTC stratejisi doğrultusunda daha fazla BTC satın almayı düşünüyor. Borçlar ödenince kalan tüm miktar, Bitcoin almak için kullanılacak.

Marathon Digital Holdings CEO’su Fried Thiel, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Bize satın alacak 12.500 daha az Bitcoin kalacak.

Bitcoin’e karşı mesafeli tutumuyla bilinen Peter Schiff ise gelişmeye sert çıktı. “Yine mi? MSTR tek alıcı kalınca ne olacak? MSTR’nin bu saadet zincirini ayakta tutmak için alabileceği borcun bir sınırı olmalı,” diye belirtti.

MicroStrategy, teminatlı tahvilleri ödeyerek, teminat olarak kullanılan yaklaşık 69.080 BTC’yi serbest bırakacak.

Şirket bu yıl üçüncü kez tahvil satıyor. Mart ayında 700 milyon dolarlık, haziran ayında 500 milyon dolarlık olmak üzere iki tur daha borç satışı gerçekleşmişti.

MicroStrategy’nin kasasında mevcut durumda 244.800 BTC bulunuyor. Rezervin değeri 14,2 milyar doları geçiyor.

Şirket bu Bitcoin’lere ortalama 38.781 dolar ödedi. Yani şirket, Bitcoin yatırımından yüzde 50 civarı gerçekleştirilmemiş kâr etmiş durumda.

Pazartesi günü yüzde 5’e yakın düşen MSTR, 134,5 doları gördü. Bugün yüzde 0,4 yükselen MSTR, haber yayın saati itibarıyla 135,07 dolardan işlem görüyor.