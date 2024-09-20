MicroStrategy, rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin 460 milyon dolar karşılığında 7.420 BTC daha satın aldığını duyurdu.

Böylelikle MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin miktarı 252.220 BTC’ye yükseldi.

1,01 Milyar Dolarlık Fon Topladı

MicroStrategy, kısa bir süre önce dönüştürülebilir tahvil ihracı ile 1,01 milyar dolar topladığını açıkladı. Tahvil ihracı, %0,625 kupon oranı ve %40 dönüşüm primi ile gerçekleştirildi. MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, bu fonun büyük bir kısmının Bitcoin alımına yönlendirileceğini duyurmuştu.

2024 yılının Eylül ayı itibariyle MicroStrategy’nin rezervlerinde 39.266 dolar ortalama maliyetle 252.220 BTC bulunuyor. MicroStrategy bu BTC’leri satın almak için toplamda 9,9 milyar dolar harcadı ve bu Bitcoinler şu anda 15,8 milyar dolar değerinde. Dolayısıyla MicroStrategy’nin 2020 yılında başladığı Bitcoin biriktirme serüveninde kağıt üzerinde %60 kârda olduğunu söylemek mümkün.

Hedef Aşıldı

MicroStrategy ilk olarak 17 Eylül’de 700 milyon dolarlık fon toplayacağını açıklamıştı. Ancak yatırımcı talebinin beklentilerin üzerinde olmasıyla fonlama hedefi 1 milyar doların üzerine çıkartıldı.

Bu yeni Bitcoin alımı, MicroStrategy’nin kripto para stratejisinin merkezinde Bitcoin’e olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirket Bitcoin yatırımlarından son çeyrekte %5,1 ve yıl başından bu yana ise %17,8 oranında gerçekleşmemiş kazanç sağladı.