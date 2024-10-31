MicroStrategy, rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapma stratejisini sürdüreceğini duyurdu.

30 Ekim’de 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal raporlarını açıklayan MicroStrategy’nin CEO’su Phong Le, şirketin Bitcoin stratejisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Phong Lee’ye göre MicroStrategy önümüzdeki üç yıl içinde 21/21 Planı olarak adlandırdığı strateji ile toplam 42 milyar dolar fon yaratmayı planlıyor. Phong Le, MicroStrategy’nin bu fonlarla Bitcoin’e yatırım yapacağını açıkladı. Bu miktarın 21 milyar dolarının öz sermaye yoluyla, kalan 21 milyar dolarılık kısmının ise sabit getirili menkul kıymetlerden elde edileceği belirtildi.

MicroStrategy yılın üçüncü çeyreğinde hisse senedi ve borç ihraçları yoluyla 2,1 milyar dolar topladı. Bu adım, MicroStrategy’nin rezerv para birimi olarak Bitcoin biriktirme stratejisini desteklemek amacıyla atıldı.

Nasdaq’ta işlem gören ABD merkezli MicroStrategy, 2020 yılında rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda dört yıllık süreçte yaklaşık 18,2 milyar dolar değerinde 252.220 BTC satın alan MicroStrategy bu stratejisinden 8,8 milyar dolar gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Bu süreçte MicroStrategy’nin Bitcoin yatırım stratejisinin performansını ölçmek için kullanılan BTC getiri oranı metriği %17,81’e ulaştı. MicroStrategy, 2025-2027 yılları arasındaki uzun vadeli getiri oranını %6 ile %10 aralığı olarak revize etti.

MicroStrategy’nin Yazılım Gelirleri Düşüşe Devam Ediyor

MicroStrategy’nin yazılım departmanının gelirleri yıllık bazda %10,3 düşüşle 116,1 milyon dolara geriledi. Bu düşüş büyük ölçüde ürün lisansları ve destek gelirlerinde yaşanan azalma nedeniyle gerçekleşti. Öte yandan MicroStrategy’nin abonelik hizmeti gelirleri %32,5 oranında artarak yazılım gelirlerindeki düşüşü dengeledi.

Şirketin brüt kar marjı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde %79,4 iken, bu çeyrekte %70,4’e geriledi. MicroStrategy, işletme giderlerindeki artışa rağmen Bitcoin yatırımlarındaki 421,1 milyon dolarlık değer kaybı nedeniyle 432,6 milyon dolar işletme zararı açıkladı. Karşılaştırmak gerekirse MicroStrategy, bir önceki yılın aynı döneminde 25,2 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Investing verilerine göre MicroStrategy’nin Nasdaq’ta işlem gören MSTR hisseleri 30 Ekim’de %4,23’lük düşüş yaşadı. 31 Ekim itibariyle MSTR hisseleri açılış öncesi seansta %1,76 oranında değer kazanarak 251,66 dolar seviyesinde işlem görüyor.