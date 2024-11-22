MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, şirketinin 3 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. Şirket, bu tahvillerden elde edilen gelirin bir kısmını Bitcoin alımı ve genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanacak.

Tahvil İhracının Detayları

MicroStrategy’nin yayınladığı basın açıklamasına göre, tahvil ihracı %0 kupon oranı ve %55 primle gerçekleştirildi. Bu, hisse başına yaklaşık 672 dolar başlangıç dönüşüm fiyatına denk geliyor. MicroStrategy’nin 3 milyar dolarlık tahvil ihracının detayları şu şekilde:

Vade Tarihi: 2029

2029 Ek Notlar: İlk alıcılar, 20 Kasım 2024’te 400 milyon dolarlık ek tahvil alım opsiyonunu kullandı.

İlk alıcılar, 20 Kasım 2024’te 400 milyon dolarlık ek tahvil alım opsiyonunu kullandı. Faiz ve Ödeme: Tahviller, düzenli faiz taşımıyor ve nakit, MicroStrategy’nin A sınıfı hisse senetleri veya her ikisinin bir karışımı olarak dönüştürülebilir.

Tahviller, düzenli faiz taşımıyor ve nakit, MicroStrategy’nin A sınıfı hisse senetleri veya her ikisinin bir karışımı olarak dönüştürülebilir. Başlangıç Dönüşüm Oranı: 1.4872 hisse/1.000 dolar ana para.

Tahviller 1 Aralık 2029’da vadesi dolacak şekilde yapılandırılmış olsa da, şirket 4 Aralık 2026’dan itibaren belirli şartlar altında tahvilleri geri çağırabilir. Ayrıca, yatırımcılar belirli durumlarda 1 Haziran 2028’de tahvillerin geri alınmasını talep edebilir.

İhracın tüm masrafları düşüldükten sonra, net gelir yaklaşık 2,97 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu ihraç, şirketin “21/21” olarak bilinen stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki üç yıl içinde toplam 42 milyar dolar toplama hedefinin bir adımı. Bu plan, 21 milyar dolarlık öz sermaye ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymet ihraçlarını içeriyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin Stratejisi

MicroStrategy, Bitcoin’i başlangıçta makroekonomik istikrarsızlıklara karşı bir koruma olarak benimsemişti. Ancak MicroStrategy 2020 yılından itibaren rezerv para birimi oalrak agresif bir şekilde BTC biriktirmeye başladı. Sonuç olarak MicroStrategy, halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin sahibi konumuna getirdi.

22 Kasım 2024 tarihi itibariyle MicroStrategy’nin rezervlerinde yaklaşık 32,7 milyar dolar değerinde 331.200 BTC yer alıyor. Şirket son BTC satın alımlarını kısa bir süre önce gerçekleştirdi ve 4,5 milyar dolar değerinde 51.780 BTC ve 2 milyar dolarlık 27.200 BTC satın aldı.

19 Kasım 2024’te MicroStrategy hisselerinin toplam işlem hacmi 21,8 milyar dolara ulaşarak Apple, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin toplam hacmini geride bıraktı.

MSTR Hisselerinde Sert Düşüş

Buna rağmen, tahvil ihracı haberinin ardından MicroStrategy’nin hisse fiyatı sert bir düşüş yaşadı. MSTR hisseleri, günlük bazda %16 değer kaybederek 530 dolardan 400 doların altına geriledi.

Bu gelişme, şirketin Bitcoin stratejisinin yanı sıra finansal planlamasının piyasa üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.