ABD merkezli iş zekası devi MicroStrategy, 2023 yılının son Bitcoin satın alımını gerçekleştirdi. MicroStrategy, 615,7 milyon dolar değerinde 14.620 BTC satın aldı.

MicroStrategy durdurulamıyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi konumundaki MicroStrategy yeni yıla sadece günler kala yeni bir satın alma daha gerçekleştirdi. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 2023 yılını stratejik bir hamleyle tamamladı ve Bitcoin başına ortalama 42.110 dolar fiyatla yaklaşık 615,7 milyon dolar değerinde 14.620 Bitcoin satın aldı.

MicroStrategy has acquired an additional 14,620 BTC for ~$615.7 million at an average price of $42,110 per #bitcoin. As of 12/26/23, @MicroStrategy now hodls 189,150 $BTC acquired for ~$5.9 billion at an average price of $31,168 per bitcoin. $MSTR https://t.co/PKfYY59sTW — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 27, 2023

Yapılan son satın alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervlerinde BTC başına 31.168 dolarlık ortalama fiyatla satın alınan 189.150 BTC bulunuyor. MicroStrategy bu BTC’leri satın almak için toplamda 5,9 milyar dolar harcadı. Şirketin yaptığı bu son satın alım, MicroStrategy’nin uzun vadeli bir rezerv para birimi olarak Bitcoin’e olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor.

MicroStrategy’nin bu satın alımı, Bitcoin’in %16 oranında değer kazandığı Aralık ayının son günlerinde geldi. Hisseleri Nasdaq borsasında işlem gören MicroStrategy, bundan yaklaşık bir ay önce Bitcoin başına ortalama 36.785 dolarlık fiyatla 16.130 BTC satın almak için 600 milyon dolar harcamıştı.

Bitcoin’de yaşanan yükselişle birlikte MicroStrategy’nin gerçekleşmemiş kârı Kasım ayında 1 milyar doların üzerine yükseldi. 2022 yılında MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarından yaklaşık 1 milyar dolar gerçekleşmemiş zarara ulaşmıştı. Ancak Bitcoin’in 2023 yılıyla birlikte yükselişe geçmesiyle MicroStrategy de gerçekleşmemiş zararlarını sildi ve artıya geçti.

Şu anda MicroStrategy’nin rezervlerinde 189.150 BTC bulunuyor. Şirket bu BTC’leri satın almak için yaklaşık 5,9 milyar dolar harcadı. Şirketin rezervlerindeki BTC’lerin değeri ise 27 Aralık itibariyle 8,15 milyar dolar seviyesinde. Bu da MicroStrategy’nin 2020 yılından bu yana devam ettiği BTC yatırımlarından yaklaşık 2,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr ettiği anlamına geliyor.

MicroStrategy ve kurucusu Michael Saylor, geride bıraktığımız yıllarda kripto para piyasasında yaşanan çöküşlere ve iflaslara rağmen Bitcoin’in önde gelen savunucuları arasında kalmaya devam etti. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor kısa bir süre önce Bitcoin fiyatına dair tahminlerde bulundu ve BTC’nin fiyatında gelecek yıl 10 katlık bir artış yaşanacağını öngördü. Saylor bu beklentisini yaklaşan blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentilere dayandırıyor.