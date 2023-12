ABD merkezli iş zekası devi MicroStrategy, 2023 yılının son Bitcoin satın alımını gerçekleştirdi. MicroStrategy, 615,7 milyon dolar değerinde 14.620 BTC satın aldı.

MicroStrategy durdurulamıyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi konumundaki MicroStrategy yeni yıla sadece günler kala yeni bir satın alma daha gerçekleştirdi. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 2023 yılını stratejik bir hamleyle tamamladı ve Bitcoin başına ortalama 42.110 dolar fiyatla yaklaşık 615,7 milyon dolar değerinde 14.620 Bitcoin satın aldı.

MicroStrategy has acquired an additional 14,620 BTC for ~$615.7 million at an average price of $42,110 per #bitcoin. As of 12/26/23, @MicroStrategy now hodls 189,150 $BTC acquired for ~$5.9 billion at an average price of $31,168 per bitcoin. $MSTR https://t.co/PKfYY59sTW

