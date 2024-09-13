İş zekası devi, bir ayda 1 milyar dolardan fazla değerde BTC satın aldı.

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, dolar maliyeti ortalaması (DCA) stratejisi izliyor ve fiyat ne olursa olsun düzenli aralıklar ile BTC satın alıyor.

MicroStrategy, ağustos başında 50 bin doların altını test eden Bitcoin’in düzeltmesini de alım fırsatı olarak değerlendirdi.

MicroStrategy Bitcoin Topluyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan 8-K dilekçesine göre MicroStrategy, 6 Ağustos ile 12 Eylül arasında 18.300 Bitcoin satın aldı.

İş zekası şirketi, satın aldığı Bitcoin’lere ortalama 60.408 dolardan 1,11 milyar dolar ödedi. 18.300 BTC, güncel kur ile 1,09 milyar dolar ediyor.

Michael Saylor’ın şirketi, Ağustos 2020’den beri Bitcoin biriktiriyor. MicroStrategy’nin kasasında değeri güncel kur ile 14,14 milyar dolar olan 244.800 BTC bulunuyor.

MicroStrategy bu Bitcoin’leri DCA stratejisi sayesinde ortalama 38.585 BTC’den satın aldı. Yani toplam maliyeti 9,45 milyar dolar olan şirket, Bitcoin’den 4 milyar dolardan fazla kâr etmiş durumda.

2022-2023 boğa piyasası sırasında Bitcoin 20 bin dolar seviyelerini görmüş, MicroStrategy de ciddi bir gerçekleştirilmemiş zarar ile karşı karşıya kalmıştı. Hatta Michael Saylor, bu süreçte CEO’luk görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı.

Bitcoin dün yakaladığı yükseliş ivmesini bugün de korudu. Son 24 saatte yüzde 3,1 değerlenen BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.630 dolardan işlem görüyor.

Michael Saylor, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Bitcoin fiyatının olağan şartlarda yirmi yıl içinde 13 milyon dolara yükseleceğini söyledi. Saylor’a göre BTC, iyi senaryoda ise 49 milyon dolara kadar çıkabilir.