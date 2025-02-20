Microsoft’un güvenlik araştırmacıları, Apple macOS cihazlarını hedef alan yeni bir zararlı yazılımın tespit edildiğini duyurdu.

XCSSET adlı bu yazılımın güncellenmiş versiyonu, kripto cüzdanlarına erişmenin yanı sıra ekran görüntüsü alabiliyor ve hatta kullanıcıların tarayıcısında görünen Bitcoin adreslerini manipüle edebiliyor.

Kripto Cüzdanları Hedef Alınıyor

Microsoft Threat Intelligence ekibinin keşfettiği bu yeni XCSSET varyantı, ilk kez 2020 yılında tespit edilmişti. O zamandan beri, kötü niyetli kişilere kullanıcıların ekranını kaydetme, Telegram’dan veri çalma ve çeşitli bilgileri ele geçirme yeteneği sağlıyor.

Güncellenmiş versiyon, artık Apple’ın Notlar uygulamasındaki verileri hedef alabiliyor ve tespit edilmesini zorlaştıran gelişmiş gizleme teknikleri kullanıyor.

Ayrıca, macOS Dock üzerindeki Launchpad her çalıştırıldığında zararlı yazılım otomatik olarak devreye giriyor. Daha da önemlisi, dosyaları şifreleyebilme yeteneğine sahip, bu da XCSSET’in fidye yazılımı saldırıları için kullanılma riskini artırıyor.

Microsoft, bu zararlı yazılımın şimdilik sınırlı saldırılarda tespit edildiğini, ancak şirketlerin ve bireylerin kendilerini koruyabilmesi için kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Microsoft Threat Intelligence has uncovered a new variant of XCSSET, a sophisticated modular macOS malware that targets users by infecting Xcode projects, in the wild. While we’re only seeing this new XCSSET variant in limited attacks at this time, we’re sharing this information… pic.twitter.com/oWfsIKxBzB — Microsoft Threat Intelligence (@MsftSecIntel) February 17, 2025

XCSSET’in Tehlikeleri Neler?

XCSSET ilk ortaya çıktığında, Trend Micro araştırmacıları yazılımın özellikle geliştiricileri hedef aldığını belirtmişti.

Daha o dönemde bile XCSSET’in tarayıcıda gösterilen içerikleri manipüle etme yeteneği vardı. Bu yetenek, kullanıcıların farkında olmadan yanlış Bitcoin veya diğer kripto adreslerine ödeme yapmasına neden olabilir. Yani paranız olması gereken yere gitmeyebilir.

Kötü amaçlı yazılım, genellikle Xcode projeleri üzerinden yayılıyor. Xcode, Apple’ın macOS uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir yazılımı ve bu yazılımla oluşturulmuş dosyalara gizlenen zararlı kodlar geliştiricilere fark ettirmeden bulaşabiliyor.

Microsoft araştırmacıları, Mac için Microsoft Defender for Endpoint güvenlik yazılımının bu yeni XCSSET varyantını tespit edebildiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların Xcode projelerini indirirken veya kopyalarken dikkatli olmaları, yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama yüklemeleri gerektiğini vurguladı.