Kripto odaklı yatırım şirketi Grayscale, Space and Time (SXT) Trust adlı yeni yatırım fonunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, SXT fiyatı son 24 saatte %16 artışla 0,076 dolar seviyesine yükseldi. Fon, kurumsal yatırımcılara Space and Time blockchain’inin yerel token’ı SXT’ye doğrudan erişim imkânı sunacak.

Microsoft Destekli Space and Time Nedir?

Space and Time, merkeziyetsiz uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve yapay zekâ araçları için gerçek zamanlı veri işleme sağlayan bir katman-1 blockchain olarak tanımlanıyor. Proje, Microsoft’un yatırım kolu M12 Ventures tarafından destekleniyor ve Microsoft’un Fabric veri analiz platformuna entegre durumda.

Grayscale Ürün ve Araştırma Başkanı Rayhaneh Sharif-Askary, fonun “Web 2.0 ve Web 3.0 arasında köprü kuran kurumsal düzeyde bir veri altyapısını blokzincir teknolojisiyle buluşturduğunu” vurguladı.

Yalnızca Nitelikli Yatırımcılara Özel

Grayscale’in açıkladığı üzere, Space and Time Trust, yalnızca nitelikli ve kurumsal yatırımcılara özel olacak ve günlük abonelik esasına göre sunulacak. Bu, fonun halka açık olarak değil, özel yerleştirme yoluyla sunulduğu anlamına geliyor.

Bu fon duyurusu, ABD’de kripto varlıklara ilişkin düzenleyici yaklaşımın yumuşamaya başladığı bir döneme denk geliyor. SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumlar, kripto karşıtı üst düzey personel değişiklikleri yaparken, sektörden uzmanların da düzenleyici reformlara katkı sunmasına izin vermeye başladı.

Bu değişimle birlikte Grayscale ve diğer yatırım şirketleri, AXL, Optimism ve şimdi SXT gibi token’lara dayalı özel fonlar piyasaya sürmeye başladı.

Sonuç olarak Grayscale’in ilk fonu olan Bitcoin Trust, 2013 yılında özel yerleştirme yoluyla başlatılmıştı ve 2024’te spot Bitcoin ETF’ye dönüşerek NYSE Arca’da işlem görmeye başladı. Şu anda 19 milyar dolardan fazla varlık yönetiyor. SXT fonu, şirketin kripto yatırım ürünlerini çeşitlendirme stratejisinin yeni halkası olarak öne çıkıyor.