Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına kadar 50.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Michaël van de Poppe yarılanmadan sonra ise BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Bitcoin’in Ekim ayında kaydettiği performans yatırımcıları heyecanlandırdı. Ekim ayı başında 28.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin (BTC), 35.000 doların üzerine yükseldi. Bu, Bitcoin’in Ekim ayında yaklaşık %21’lik yatırım getirisi elde ettiği anlamına geliyor.

Bitcoin’in Ekim ayındaki göz kamaştıran performansının ardından yatırımcılar Bitcoin’in bir sonraki hedef fiyat seviyesini tartışmaya başladı. Bu nedenle önde gelen isimler birçok Bitcoin (BTC) fiyat tahmini yaptı. Kısa bir süre önce bu isimlere ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe da katıldı.

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 2024 yılının Mart ile Nisan ayları arasında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasından önce 45 bin ila 50 bin dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor.

Michaël van de Poppe, Bitcoin’in bu aralığa yükselebilmesi için ilk olarak 38.000 dolar direncini aşması gerektiğini belirtti.

I think we'll see #Bitcoin hit resistance at $38K, but most likely we'll continue towards $45-50K pre-halving.

After that, consolidation, sideways action for a long period before we'll start making new ATH's.

In the meantime? Probably altcoins starting to show strength. pic.twitter.com/PFnARDq6Fy

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 28, 2023