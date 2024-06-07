Michaël van de Poppe, dört hafta önce oluşturduğu altcoin portföyünde performansını yetersiz bulduğu bazı kripto paraları çıkardı ve yerlerine daha iyi getiri sağlayabileceğini düşündüğü altcoin’leri ekledi.

Michaël Van de Poppe, 6 Haziran’da YouTube’da yayınladığı videoda SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasıyla altcoin’lerin zarar gördüğünü ancak bazılarının güçlü yükseliş fırsatları sunduğunu belirtti.

Portföyden Çıkan Altcoinler: ATOM ve CRV

Michaël van de Poppe, ATOM ve CRV’yi altcoin portföyünden çıkardı. Analist bu kararına gerekçe olarak altcoin’lerin kaydettiği zayıf performansı gösterdi.

ATOM’un temellerinin güçlü olduğunu belirten analist, buna rağmen varlığın iyi bir performans gösteremediğini ve %50 oranında düzeltme yaşadığını söyledi.

Michaël van de Poppe, CRV’nin de son dönemde zayıf bir performans gösterdiğini, BTC ve MATIC karşısında sürekli olarak değer kaybettiğini söyledi.

Analist, portföyünden çıkardığı altcoin’lerin “kötü projeler olmadığını” ancak “son dönemde yetersiz performans gösterdiğini belirtti.

Portföye Eklenen Altcoinler: SEI ve TIA

Michaël Van de Poppe, portföyünde henüz fiyatlanmamış ve fırsat maliyeti yaratan projelere ağırlık vermek istediğini vurguladı. Analist bu kapsamda SEI ve TIA’yı altcoin portföyüne ekledi.

Van de Poppe, Sei’nin (SEI) fiyat düzeltmesinden sonra BTC karşısında 8 katlık getiri sağladığını ancak spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla %70 oranında değer kaybettiğini söyledi. Analist bu nedenle SEI’nin yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü.

Analistin portföyüne eklediği bir diğer yeni altcoin ise Celestia (TIA) oldu. Van de Poppe, TIA’nın “Bitcoin ETF lansman haftasında %650’ye kadar yükseldiğini ve sonrasında %75 düştüğünü” belirterek, bu tür fırsatların “önemli” olduğunu vurguladı.