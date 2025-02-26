Michael Saylor kurucusu olduğu Strategy’nin hisseleri %55’in üzerinde değer kaybetti. Dolayısıyla bu durum, Strategy’nin 44 milyar dolar değerindeki Bitcoin rezervlerini satmak zorunda kalabileceğine dair endişeleri arttırdı.

Şirketin 8,2 milyar dolarlık borcunun büyük bir kısmı dönüştürülebilir tahvillere bağlı. Bitcoin uzun süre düşük seviyelerde işlem görmeye devam ederse alacaklılar geri ödeme talep edebilir ve Strategy’yi zor duruma sokabilir.

Her ne kadar Michael Saylor, Bitcoin 1 dolara bile gerilese likidasyon yaşamayacaklarını söylese de, borç anlaşmaları, şirketin iflas etmesi veya hissedarların karar alması durumunda bir zorunlu satış ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor.

Strategy Zor Durumda mı?

2020 yılında Bitcoin’i rezervlerine eklemeye başlayan Strategy, satın alımlarını büyük ölçüde borçlanma ve hisse ihracıyla destekliyor. MicroStrategy’nin 44 milyar dolarlık Bitcoin rezervine karşılık 8,2 milyar dolar borcu bulunuyor. Bu da yaklaşık %19’luk bir kaldıraç oranına denk geliyor.

Bu borcun büyük bölümü, belirli bir hisse fiyatının üzerine çıkması durumunda borç verenlerin hisseye dönüştürebileceği dönüştürülebilir tahvillerden oluşuyor. Bir “zorunlu likidasyon” sadece şirketin yapısında temel bir değişiklik yaşanırsa gerçekleşebilir.

Saylor, bu riski kesin bir dille reddederek “Bitcoin 1 dolara düşse bile tüm Bitcoin’i satın alırız” açıklamasını yaptı. Ancak, şirketin ana sözleşmesine göre, hisse sahiplerinin oy kullanması veya bir iflas durumu yaşanması halinde Bitcoin rezervlerinin zorunlu satışına gidilebilir.

Goldman Sachs analistleri, Bitcoin fiyatının %50 daha düşmesi ve uzun süre düşük seviyelerde kalması durumunda, 2027’de vadesi gelen tahviller için borç verenlerin yeniden finansman sağlamayı reddedebileceğini ve Strategy’nin nakit bulmak için Bitcoin satmak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Saylor, hisselerin %46,8’lik oy hakkını elinde bulunduruyor, bu da ona likidasyon kararlarında büyük bir güç sağlıyor. Ancak, hissedarlar önünde iki seçenek var:

Saylor’a güvenmeye devam edip Bitcoin yatırımına ağırlık vermek, Şirketin nakit yaratması için Bitcoin satmasını zorunlu hale getirmek.

ABD ve Bitcoin Rezervleri: Saylor’un Büyük Planı

Michael Saylor, ABD hükümetinin 4 ila 6 milyon Bitcoin satın alması halinde ulusal borcun tamamının ödenebileceğini savunuyor.

CPAC Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Bitcoin arzının %20’sini “bedavaya” elde edebileceğini, bunun ABD dolarını güçlendireceğini iddia etti. Aynı zamanda, Suudi Arabistan, Çin veya Rusya gibi rakip ülkelerin Bitcoin’i önce satın almasının büyük bir tehdit olabileceğini belirtti.

ABD’nin Halihazırda Bitcoin Rezervi Var Ama Çok Daha Az

Şu anda ABD hükümeti yaklaşık 183.422 BTC’ye sahip, bu da Bitcoin arzının %1’inden az.

İngiltere hükümeti: 61.245 BTC’ye sahip.

Almanya: 2024’te 2,8 milyar dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Saylor, Microsoft’un da Bitcoin rezervi oluşturması gerektiğini belirterek, 2034 yılına kadar 5 trilyon dolarlık hisse değeri yaratabileceğini iddia etti. Ancak, ne Microsoft ne de diğer büyük teknoloji şirketleri henüz bu stratejiyi benimsemedi.

MIT Cryptoeconomics Lab Kurucusu Christian Catalini, Bitcoin’in rezerv varlık olarak uygun olmadığını savunuyor. Ona göre rezerv varlıklar, ekonomik krizlerde istikrar sağlamak ve likidite sunmak için kullanılır.

Ayrıca, ABD’nin büyük miktarda Bitcoin almasının, doların küresel hâkimiyetini zayıflatabileceğini ve rakip ülkelerin bu durumu ABD’nin kendi parasına güvenmediği şeklinde yorumlayabileceğini belirtti.

ABD hükümetinin Bitcoin rezervi oluşturması yönünde bazı eyaletler ve politikacılar adımlar atsa da, federal düzeyde bu planın hayata geçirilmesi belirsizliğini koruyor.