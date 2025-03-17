Bitcoin ETF’lerinden 5 haftada 5,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı, BTC fiyatı 85.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Michael Saylor’ın şirketi Strategy, 130 Bitcoin’i 10,7 milyon dolara satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 499.226 BTC’ye ulaştı. SEC’e yapılan bildirime göre, tüm alımlar 33,1 milyar dolara mal olurken, ortalama maliyet 66.360 dolar olarak hesaplandı.

Şirket, Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ederken, piyasa zorlu bir süreçten geçiyor. Bitcoin, 2025 yılında %14 düşüş yaşadı ve 85.000 doların altında sıkışmış durumda. Fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %26 aşağıda bulunuyor.

Bitcoin ETF’lerinden Rekor Çıkış

Öte yandan, spot Bitcoin ETF’leri beş haftadır üst üste çıkış yaşadı ve toplamda 5,5 milyar dolarlık yatırımcı çıkışı gerçekleşti. Bu, ETF’lerin Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana en uzun çıkış serisi olarak kaydedildi.

Hisse Senetleri Yükselirken Bitcoin Yatay Seyrediyor

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü toparlandı.

Nasdaq %2,61

S&P 500 %2,13

Dow Jones %1,65 yükseldi.

Ancak Bitcoin, 80.000 dolar civarında yatay seyrediyor. Trump’ın agresif gümrük tarifeleri nedeniyle riskli varlıklar baskı altında kalmaya devam ediyor. Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi %32’ye düştü ve “aşırı korku” bölgesine girdi.

Bazı analistler, bu durumu “dipten alım fırsatı” olarak değerlendirirken, diğerleri daha fazla düşüş riski olduğu görüşünde. Bitcoin’in küresel para arzı (M2) ile korelasyonu ve ABD Dolar Endeksi (DXY) ile ters korelasyonu dikkatle izleniyor.