Blockchain analiz firması Arkham, MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor’ın şirketine ait olduğunu iddia ettiği bir Bitcoin cüzdan adresini tespit etti. Söz konusu adresin yaklaşık 454.231 BTC tuttuğu ve bunun 48,8 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi. Her bir Bitcoin’in 107.619 dolar seviyesinden işlem gördüğü bu dönemde, adres başka hiçbir dijital varlık içermiyor.

Saylor daha önce, güvenlik gerekçesiyle şirketin BTC adresini paylaşmayı reddetmişti.

Toplam BTC Varlığı 54,5 Milyar Dolara Ulaşabilir

Arkham, ilk olarak 454.231 BTC’lik adresi işaret etse de, yaptığı yeni analizle MicroStrategy’ye ait olduğunu düşündüğü ek 70.816 BTC’yi daha tespit ettiğini duyurdu. Bu BTC’lerin değeri ise yaklaşık 7,6 milyar dolar.

“Strategy’ye ait olduğunu belirlediğimiz toplam BTC miktarı şu anda 54,5 milyar dolar. Bu varlıkları kamuya açık şekilde ilk biz tespit ettik.” ifadelerine yer verildi. Arkham, bu analizle birlikte MicroStrategy’nin toplam BTC varlıklarının %87,5’ini tespit ettiğini iddia ediyor. Bu tutarın içinde, Fidelity Digital tarafından saklanan toplu saklama (omnibus custody) BTC’ler de bulunuyor.

Tepki Büyük: “Bitcoin’in Tüm Amacına Ters”

Michael Saylor, 27 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada şirketin on-chain adreslerinin paylaşılmasını reddettiğini vurgulayarak, bunun güvenlik riski oluşturduğunu ifade etmişti:

“Bu, çocuklarınızın banka hesaplarını ve telefon numaralarını paylaşmak gibi. Bunun ailenizi daha iyi yapacağını düşünmek saçmalık.”

Ancak Arkham’ın bu açıklamaya rağmen adresi paylaşması, sosyal medyada özellikle X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, Arkham’ın bu hamlesini gizliliğe aykırı ve sorumsuz olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcı yorumları şöyleydi:

“Saylor açıklamak istemediyse ve siz ifşa ettiyseniz bu açıkça gizliliğe ihlaldir.” “Saylor’un neden açıklamadığını anlamamışsınız. Bu açıklamanın bir anlamı yok.” “Arkham cidden insanları ifşa edip Bitcoin’in gizlilik ilkesine mi aykırı davrandı? Bu işin tüm amacı gizlilikti.”

MicroStrategy: Kurumsal BTC Lideri

Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, şu anda dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. Şirketin elinde toplamda 580.250 BTC bulunduğu ve bu varlıkların güncel değeriyle yaklaşık 62,4 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

MicroStrategy, 26 Mayıs’ta 4.020 BTC’yi 427,1 milyon dolara satın aldı. Daha önce Arkham, 107 bin BTC’nin Fidelity’ye, 327 bin BTC’nin ise Coinbase Prime üzerinden ayrı cüzdanlarda tutulduğunu işaret etmişti.

Sonuç olarak Saylor’ın güvenlik endişelerine rağmen, Arkham’ın bu adresleri paylaşması sektörde hem şeffaflık hem de gizlilik ilkeleri açısından tartışma başlattı. Kurumsal BTC yatırımcısı olmak, artık sadece bilanço meselesi değil, aynı zamanda gizlilik ve güvenlik yönetimi anlamına da geliyor.