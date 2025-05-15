Financial Times’ın yeni belgeseli, düşük profilli bir yazılım şirketinden 60 milyar dolarlık bir Bitcoin devine dönüşen Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) hikayesini anlatıyor.

Yazılım Firmasından Bitcoin Devine: Strategy’nin Yükselişi

Michael Saylor, yönettiği Strategy adlı yazılım firmasını Bitcoin’in kurumsal dünyadaki en büyük temsilcisine dönüştürdü. Financial Times tarafından hazırlanan “Michael Saylor’ın $40BN Bitcoin Bet” adlı yeni belgesel, Saylor’ın Bitcoin’e olan inancının nasıl devasa bir kurumsal dönüşüm yarattığını gözler önüne seriyor.

Bugün itibarıyla şirketin elinde 568.840 adet Bitcoin bulunuyor ve bu varlıkların değeri yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde. 2020’nin Ağustos ayında, Saylor ilk kez şirketin hazinesinden 250 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Bu karar, uzun vadeli birikim stratejisine dönüştü ve zamanla şirketin piyasa değeri 2025’te 100 milyar doları aştı.

Strategy, Bitcoin’i Nasıl İskontolu Fiyattan Alıyor?

Strategy’nin modelini benzersiz kılan şey, elindeki Bitcoin’lerin net değerinden çok daha fazla sermaye toplayabilmesi. Şirketin hisseleri, Bitcoin rezervlerinin net değerine göre yüksek primle işlem görüyor. Bu fark, şirketin yeni hisse ya da tahvil ihraç ederek milyarlarca dolar fon toplamasına ve böylece Bitcoin’i görece düşük bir maliyetle satın almasına imkân tanıyor.

2024 yılının Kasım ayı ile 2025 yılının Ocak ayı döneminde Strategy, 12 milyar dolar değerinde hisse ve borç ihracı yaparak 200.000’den fazla Bitcoin topladı. Bu döngüsel sermaye artırımı ve birikim modeli, bazı yatırımcılar tarafından “sonsuz para hilesi” (infinite money glitch) olarak tanımlanıyor.

Hisse Performansı ve Saylor’un Büyük Bitcoin Vizyonu

Strategy’nin hisseleri son bir yılda %400’lük artış yaşadı ve bu performansıyla Apple ve Nvidia gibi devleri geride bıraktı. Yatırımcılar artık bu firmayı bir teknoloji şirketinden çok, doğrudan Bitcoin’e endeksli bir varlık olarak görüyor.

Michael Saylor, Bitcoin’in geleceğine olan inancını sürdürürken, 2035 yılına kadar 1 milyon dolar, 2045 sonrası ise 13 milyon dolar seviyelerini hedef gösteriyor.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Riskler ve Finansal Kırılganlıklar

2025’in başlarında Bitcoin fiyatı 75.000 dolar seviyelerine gerilediğinde, Strategy yaklaşık 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Ayrıca şirketin çıkardığı bazı tercihli hisse senetleri sabit temettü ödemesi gerektiriyor ve bu da şirketin likidite durumunu zorlaştırıyor.

Belgesel, Strategy’nin tüm başarısının yalnızca Bitcoin fiyatındaki yükselişe bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Eğer BTC fiyatı yükselmeyi durdurursa, bu cesur finansal deneyin çökme riski oldukça yüksek.