MicroStrategy’nin CEO’su ve ünlü Bitcoin savunucusu Michael Saylor, kripto para piyasasına dair görüşlerini paylaştı.

Yıllardır Bitcoin’e verdiği güçlü destekle tanınan Saylor’ın kurucusu olduğu MicroStrategy, Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi konumunda. Michael Saylor kısa bir süre sonra X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kripto para yatırımcılarına kritik bir tavsiyede bulundu.

Kripto para literatürüne “sat”, Bitcoin’in en küçük birimi Satoshi’nin kısaltması ve bu terim Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya atıfta bulunuyor. 100 milyon Satoshi 1 BTC’ye denk geliyor. Bitcoin destekçileri arasında popüler olan “stack sats” ifadesi, fiyata bakılmaksızın sürekli olarak satoshi biriktirmeyi teşvik ediyor.

Michael Saylor’dan Bitcoin Tavsiyesi

“Stack sats” ifadesi son dönemde popülerliğini arttırdı. Michael Saylor da bu duruma kayıtsız kalamadı ve açıklamalarda bulundu. Michael Saylor, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mütevazı olun, Satoshi biriktirin.

Michael Saylor’ın bu paylaşımı, yatırım stratejisinin önemine vurgu yapıyor ve piyasayı zamanlamaya çalışmanın ve spekülatif yatırımlar yapmanın risklerine dikkat çekiyor. Bu mesaj disiplinli bir yatırım yaklaşımın önemini ve küçük birikimlerin gelecekte devasa kazançlar sağlayabileceğini gösteriyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,1 oranında değer kazanan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 68.430 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son iki haftalık süreçte nispeten dar bir aralıkta 68.800 dolar ile 72.200 dolar koridorunda dalgalanıyor.

Michael Saylor’ın bu tavsiyeleri, kripto yatırımcılarına uzun vadeli düşünmenin ve piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olmanın önemini hatırlatıyor. Kripto piyasasındaki belirsizliklere rağmen, Saylor, Bitcoin’in gelecekteki potansiyeline olan inancını koruyor.