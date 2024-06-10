MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, spot Bitcoin ETF’lerinin önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu.

Michael Saylor, 34 spot Bitcoin ETF’inin yönetimi altındaki toplam varlıkların 1 milyon BTC’yi aştığını duyurdu. Şu anda spot Bitcoin ETF’lerinin yönetimi altında şu anda 1.031.973 BTC bulunuyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin 1 milyon BTC’lik kilometre taşını geride bırakması, önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcıların geleneksel borsalarda işlem gören fonlar aracılığıyla BTC satın almasına olanak sağlıyor. Böylelikle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar doğrudan Bitcoin satın almadan BTC’yi yatırım portföylerine ekleyebiliyor.

Özellikle BlackRock ve Fidelity Investment tarafından başlatılan spot Bitcoin ETF’leri, ETF tarihindeki en başarılı başlangıçlardan bazılarını gerçekleştirdi. Bu gelişmeyle birlikte kripto para sektörünün ağırlık merkezi Asya’dan yeniden ABD’ye kaydı. Bu durum Wall Street’te de büyük yankı uyandırdı.

Güncel verilere göre BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust (IBIT), şu anda dünyanın en büyük Bitcoin ETF’i konumunda. IBIT kısa bir süre önce Grayscale’ın 20,1 milyar dolarlık GBTC ETF’ini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise 12,3 milyar dolarla Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund yer alıyor.

Michael Saylor’ın Nasdaq’ta işlem gören şirketi MicroStrategy, 2020 yılından bu yana rezerv para birimi olarak BTC’ye yatırım yapıyor. 1 Mayıs 2024 itibariyle MicroStrategy’nin rezervlerinde 214.400 Bitcoin bulunuyor.

Spot Bitcoin ETF’leri şu anda 19 günlük pozitif sermaye girişi serisine ulaşmış durumda. Sonuç olarak BTC fiyatı da 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Veriler ABD’de işlem gören 11 spot Bitcoin ETF’inin 7 Haziran’da 131 milyon dolarlık giriş kaydettiğini gösteriyor.

Kısa bir süre önce açıklanan ABD iş gücü verilerinin beklentilerden farklı gerçekleşmesiyle Bitcoin son günlerde değer kaybetmeye başladı. CoinGecko’ya göre Bitcoin 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle 69.345 dolar seviyesinde işlem görüyor.