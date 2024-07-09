MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Alman hükümetinin BTC satışlarıyla ilgili olduğu düşünülen imalı bir mesaj paylaştı.

Geride bıraktığımız Haziran ayının ortalarından bu yana Alman hükümeti agresif bir şekilde BTC satışı gerçekleştiriyor. Bu nedenle BTC fiyatı da 65.000 dolardan 54.000 doların altına kadar geriledi. Sonuç olarak Alman hükümetinin yaptığı Bitcoin satışlarıyla kripto para piyasasındaki yükseliş trendini ciddi şekilde zayıflattığı söylenebilir.

Bu gelişme üzerine X hesabı üzerinden şifreli bir paylaşım yapan Michael Saylor Almanca olarak “Herkes hak ettiği fiyattan Bitcoin alır” ifadelerine yer verdi.

Jeder bekommt #Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. — Michael Saylor⚡️ (@saylor) July 8, 2024

Alman hükümeti son iki günde mesai saatlerinin sonunda Bitcoin aldı. Aslında bu, satılmayan BTC’lerin Alman hükümetinin soğuk cüzdanına iade edilmesi anlamı taşıyor. Bu gelişme, Alman hükümetinin borsalara güvenmeyip BTC’leri kendi cüzdanlarında saklamak istediği şeklinde yorumlanıyor.

Alman hükümeti 9 Temmuz Salı günü de borsalara yüklü miktarda BTC transfer etmeye devam etti. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Alman Hükümeti son 3 saat içerisinde 6.306,9 BTC’yi (362,12 milyon dolar) Kraken, Cumberland, 139Po (muhtemelen kurumsal mevduat/OTC hizmeti) ve bc1qu adresine gönderdi.

Alman Hükümeti şu anda 22,847 BTC (1,32 milyar dolar) tutuyor.

Saylor’ın mesajı, Almanya’nın piyasa üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilecek büyüklükteki BTC satışlarınına yönelik eleştirel bir yorum olarak görülebilir.

Alman hükümetinin BTC satışları, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürmesini zorlaştırıyor. Ani fiyat dalgalanmaları ve geçici fiyat düşüşleri bazı yatırımcıları satın almaya teşvik ederken, diğerlerinin endişeleye kapılmasına yol açabilir.