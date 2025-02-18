Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, ABD’ye Bitcoin rezervi önerisinde bulundu. Saylor, ABD’nin altın rezervlerini satarak Bitcoin’in dolaşımdaki arzının %20’sini satın almasını önerdi.

Michael Saylor Bitcoin’in yalnızca bir para birimi değil, tıpkı altın gibi sermaye türü olduğunu savundu. Saylor, ABD’nin bu öneriyi hayata geçirmesi halinde kripto para alanında finansal üstünlük kuracağını öngörüyor.

Michael Saylor, ABD’nin böylelikle diğer ülkeler ve kurumsal yatırımcılar fazla BTC biriktirmeden önce piyasada büyük bir pay sahibi olabileceğini söyledi.

Saylor bu önerisini, tarihteki kritik kararlara benzetti ve ABD’nin Louisiana Satın Alımı ve Alaska’nın alınması gibi stratejik kararlarla uzun vadeli kazanç sağladığını hatırlattı. Bitcoin’in küresel finans sistemindeki yerinin giderek büyüdüğünü belirten Saylor, ABD’nin şimdi harekete geçmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Ayrıca Bitcoin’in ABD Hazine tahvillerine alternatif bir değer saklama aracı olabileceğini savunan Saylor, ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde BTC’nin daha güvenli bir yatırım aracı olduğunu öne sürdü.

Daha da ileri giderek ABD’nin doğrudan para basarak Bitcoin almasını bile öneren Saylor, ABD’nin böylece dünyanın en büyük dijital varlığı üzerindeki kontrolünü hızla artırabileceğini belirtti.

Saylor’a göre Bitcoin, yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıkıp “Dünya Rezerv Sermaye Ağı”na dönüşebilir ve ABD, bu finansal dönüşümün merkezinde yer alabilir.