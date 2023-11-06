MicroStrategy kurucusu ve eski CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in 2024 yılında nasıl bir performans sergileyeceğine dair yorumlarda bulundu. Bitcoin’de 2024 yılında dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşecek ve bu nedenle 2024 yılı Bitcoin topluluğunda “yarılanma yılı” olarak anılıyor.

Özet:

Michael Saylor 2024 yılında Bitcoin fiyatında 10 katlık artış yaşanabileceğine inanıyor. Saylor bu öngörüsünü yaklaşan blok ödülü yarılanmasına ve madencilerin satış baskısının azalmasına dayandırıyor.

Ayrıca ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimaline de değinen Saylor, bu tür bir ürünün kurumsal yatırımcıları sektöre çekeceğini, dolayısıyla Bitcoin fiyatının önemli ölçüde artacağını iddia ediyor.

Michael Saylor, Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılıktan suçlu bulunmasının ardından spekülasyon odaklı token’lerden Bitcoin’e doğru bir göç gerçekleşmesini bekliyor.

MicroStrategy kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor kısa bir süre önce CNBC mikrofonlarına açıklamalarda bulundu ve Bitcoin’in 10 katlık bir yükseliş yaşayabileceğini belirtti. Michael Saylor, bu tür bir yükselişin yaşanması için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir talep oluşması gerektiğini belirtti. Kısa vadede gerçekleşeceği öngörülen bazı teknik ve makroekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bu tür bir talep artışı olası görünüyor.

Michael Saylor, 2024 yılındaki blok ödülü yarılanması sonrasında madencilerin blok ödüllerinin yarı yarıya azalacağını dolayısıyla bazı madencilerin faaliyetlerine devam edebilmek için BTC satışı gerçekleştireceğini ifade etti.

Yıllık 12 milyar dolarlık BTC satışı yapan madencilerin 6 milyar dolarlık satış gerçekleştireceğini göreceksiniz. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’leri gibi şeyler Bitcoin’e yönelik talebi arttıracak. Tüm bu senaryolar Bitcoin’de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir talep yaratabilir.

Spot Bitcoin ETF’leri Hakkındaki Görüşleri

Saylor’ın Bitcoin’deki yükseliş beklentisini dayandırdığı senaryolardan biri de ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması. Yatırım araştırma şirketi Bernstein hazırladığı bir raporda, Bitcoin (BTC) fiyatının 2025 yılına kadar 150.000 doların üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan Michael Saylor spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte yalnızca Bitcoin’in değil tüm kripto para piyasasının istikrara kavulaşacağına ve BTC fiyatının yükselişe geçeceğine inanıyor. Michael Saylor son olarak Sam Bankman-Fried’ı çevreleyen gelişmelere dair de açıklamalarda bulundu.

Michael Saylor, kısa süre önce jüri tarafından hakkındaki 7 farklı suçlamanın tamamından hüküm giyen Sam Bankman-Fried ile benzer kişi ve kurumların sektör için büyük bir yük olduğundan bahsetti.