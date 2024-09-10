MicroStrategy başkanı, Bitcoin’in uzun vadeli yıllık getirisinin S&P500’e kıyasla yüzde 8 yüksek olduğunu düşünüyor.

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yirmi yıl içinde 13 milyon dolara yükseleceğini öne sürdü.

Milyarder, BTC fiyatındaki dalgalanmanın şirketini korkutmadığını, hatta MicroStrategy hissesi (MSTR) satın almanın avantajlı bile olabileceğini söyledi.

Bitcoin’in Hedefi 13 Milyon Dolar

CNBC ile röportaj gerçekleştiren Saylor, Bitcoin’in kısa vadede yıllık yüzde 44 bileşik büyüme oranını koruyacağını açıkladı. Kripto para olgunlaştıkça, bu oran her yıl yüzde 5 düşecek.

Saylor, şöyle belirtti:

Uzun vadede tahminim, fiyatın 21 yıl içinde 12 milyon dolara ulaşacağı yönünde. Bir noktada S&P500’den yüzde 8 fazla getiri sağlıyor olacak.

Bitcoin’in 2045’e kadar bu hedefe ulaşması için yıllık yüzde 29,56 bileşik büyüme oranını koruması gerekiyor.

Saylor, Nashville’de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında da benzer bir tahminde bulunmuştu. 13 milyon doların “baz senaryosu” hedefi olduğunu belirten Saylor, BTC’nin aynı dönemde en kötü senaryoda 3 milyon dolara ulaşacağını öne sürdü.

Boğa senaryosu ise sindirmesi zor bir tahminde bulunuyor. Bu senaryoya göre BTC, 2045’e kadar bin kattan fazla değerlenerek 49 milyon dolar fiyata ulaşabilir.

MicroStrategy (MSTR) konusunda ise Saylor, BTC satın almak için milyarlarca dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil basan şirketinin, Bitcoin destekli tahvil piyasasına öncülük ettiğini belirtti.

MSTR, Saylor’a göre vergiden muaf bir şekilde BTC’ye yatırım yapmanın etkili yollarından birini temsil ediyor.